統一發票114年9-10月中獎號碼開獎 最新完整獎號出爐

統一發票114年9-10月獎號今天（25日）下午1時30分在三立iNEWS台直播開獎。中獎號碼如下：

特別獎（新台幣1000萬元）25834483

特獎（200萬元）46587380

頭獎（20萬元）三組分別為41016094、98081574、07309261

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

財政部表示，7、8月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有2張、5張未領；未領的千萬大獎發票，包含於App Store訂閱費300元、台南市龍崎區7-ELEVEN開出的食品102元發票。更多統一發票詳細資訊，可參考財政部稅務入口網。

統一發票開獎重播

統一發票領獎要攜帶什麼？

中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

統一發票領獎兌換期限到何時？

統一發票領獎有兌換期限，有效日期為開獎日之次月6日起的3個月內，逾期就不能領取，若遇到周六日或國定假日，可順延一日給獎。舉例各期領獎期限如下：

1、2月份統一發票領獎期限為4月6日至7月5日。

3、4月份統一發票領獎期限為6月6日至9月5日。

5、6月份統一發票領獎期限為8月6日至11月5日。

7、8月份統一發票領獎期限為10月6日至次年1月5日。

9、10月份統一發票領獎期限為12月6日至次年3月5日。

11、12月份統一發票領獎期限為次年2月6日至5月5日。

雲端發票專屬獎中獎號碼去哪查？

由於雲端發票專屬獎不論獎金是100萬、2000元、800元、500元，都要雲端發票字軌及八位數號碼與中獎字軌號碼完全相同，才算中獎；因此中獎號碼會額外公吿在財政部稅務入口網官網，有興趣的民眾可以參考。

當然，雲端發票專屬獎中獎號碼開獎後，統一發票兌獎App也會自動對獎，如果雲端發票中獎，最前面的圓圈就會變紅色並顯示中獎金額。

雲端發票中獎怎麼領？

雲端發票的領獎方式，主要有以下兩種：