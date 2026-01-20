統媒主播涉當中共白手套 證詞心虛反覆

（圖／翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑臉書）

中天新聞主播林宸佑因違反「國安法」、貪汙等罪遭收押禁見，週刊今日揭露，林男16日遭檢調逮細節，檢調趁林宸佑出門上班前突襲，搜索他的租屋處，更當場扣押其手機與電腦及名下的泰達幣，而林被逮後聽聞檢方欲向向院方聲請羈押後，態度立刻一百八十度大轉變，證詞更前後矛盾、破綻百出。





週刊報導指出，檢調在16日趁林宸佑結束台東渡假返回台北，趁他出門上班前動手亮出搜索票抓他，不但搜索他的租屋處，更當場扣押其手機與電腦，連他名下的泰達幣也一併查扣；此外，林男手機中的Line、微信或合作往來的電子信箱內容全都保留，工作群組對話也很完整，宛如大秘寶，檢調將一路順藤摸瓜追查漏網之魚。

此外，報導也進一步揭露林宸佑遭逮捕後的相關細節，當林宸佑聽到檢方打算向院方聲請羈押後，態度立刻一百八十度大轉變，平日的伶牙俐齒全都不見，顯得十分客氣；關鍵就在他帳戶裡的上百萬元金流與薪資所得不符。





當林宸佑被問到為何匯款給多位士官兵時，幾乎都答稱「不知道」「忘記了」或稱「幫忙人家」，證詞前後矛盾、破綻百出。相關跡證顯示，該共諜組織分工縝密，有人負責吸收軍人、提供資金，也不排除有藏鏡人隱身幕後統籌指揮，且與中共統戰部有關。





此外，週刊更踢爆，林宸佑疑似收錢辦事，以接獲爆料為名，質疑民意代表關切國營事業招考作業，還是直播節目中秀出有民代用印的公文，再於公開場合堵麥採訪，以及大罷免期間某些議題操作似有違常理等。