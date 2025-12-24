統戰局看太多！閩南狼問翁曉玲：去廈門當背板還說只是聊聊天？

記者李鴻典／台北報導

立法院國民黨與民眾黨團23日再度於程序委員會聯手，第四度阻擋國防特別預算條例付委審查。民進黨發言人韓瑩表示，翁曉玲才剛從廈門返台，就公開放話封殺國防預算條例，完全坐實國民黨立委赴中領旨、亂台行徑，違背國人防衛國家的共同意志，究竟是在為哪一個國家服務？閩南狼陳柏源今（24）天則說，國民黨立委翁曉玲等七立委跑去廈門當背景板，還跟你說那只是去聊聊天？

翁曉玲怒斥，她去廈門，原本是一件好事，沒想到被惡意抹黑。（圖／翻攝自翁曉玲臉書）

中共近期透過中國廈門台商協會活動，邀請國民黨立委翁曉玲、林思銘等7人赴中。立法院民進黨團指國民黨急著澄清絕未「赴中領旨」，就讓大家「看看你們實際的作為」；民進黨發言人吳崢也說，翁曉玲證實民進黨的質疑是真實的，「那她與國台辦人員聊天氣還是機密呢」？

閩南狼今（24）天貼出翁曉玲臉書照指出，「不好意思，我在統戰體系裡混過，這種局，我看太多。我參加過的統戰活動可能還比翁曉玲的還多。」

閩南狼指出，在中國那種明著文化交流場合裡，沒有所謂「純聊天」這三個字。你坐進去、笑一下、點個頭，你的畫面就被剪進宣傳片，變成：「你看，台灣自己的人都來了。」現在的畫面是什麼？台上講的是「配合中國國家戰略」「維護統一和領土完整」，台下坐的是中華民國民意代表。不離席、不回應，就是默許。而且還是帶著職位、帶著頭銜去送頭。

閩南狼表示，有人會說：「我們是為了台商、為了避戰。」這種講法，他聽不下去。

閩南狼直言，你要幫台商，可以在台灣說清楚你的立場，可以在國會把國防、經貿、風險講白。不是跑去侵略者的鏡頭裡演溫良恭儉讓。和平不是跪出來的，和平是讓對方每天算盤打完之後，發現打你不划算。

閩南狼強調，台灣現在真正的問題在這裡：一邊在強化國防、承受壓力，另一邊跑去當「統戰樣板」，還自以為在談和平。你站在哪裡，就看你的臉最後出現在誰的鏡頭裡。

翁曉玲23日受訪時則表示：「我們的國安局、調查局是白幹的嗎？我們去見了什麼人、說了甚麼話，洩漏什麼機密，你們會不知道嗎？不要再造謠了如果有抓到什麼證據就公開，不要浪費社會資源。」

