統戰標語攻陷桃機巴士？跑馬燈跳出「台獨必亡」惹議 大有巴士回應了！

桃園機場客運跑馬燈遭駭播送台獨必亡標語，業者證實系統受侵入並已報警。（大有巴士客運示意） 圖：翻攝自大有巴士 官網

[Newtalk新聞] 12月31日跨年夜，桃園機場客運大有巴士車廂的LED跑馬燈顯示不是到站資料，而是滾動顯示「台獨勢力必亡」等統戰標語。這一事件發生在兩岸緊張局勢下，在社群上成為焦點話題，而大有巴士出面證實遭非法侵入，目前已報警處理。

12月31日跨年夜剛過，搭乘桃園機場客運的旅客在早晨撞見驚人一幕，根據《TVBS》獨家報導指出，當時乘客目睹竟然不是顯示到站資料，而是不斷滾動帶有統戰色彩的標語，如「翹首以盼待回歸」、「台獨勢力必亡」、「演訓期間請理性看待」、「僅針對頑固台獨份子」等口號，誇張行徑在Threads等社群平台引發熱議，網友砲轟桃園地方政府難道「不演了」？甚至質疑內部滲透太過嚴重。

廣告 廣告

客運業者澄清指出，車內顯示設備實為中華電信所有。工程師在清查後確認，伺服器於當天凌晨遭到不明人士非法侵入，才導致播送內容被竄改。業者強調，接獲通報後，中華電信技術小組在短短1小時內便將異常排除，目前已正式向警方報案處理。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北市警公布偵查報告! 張文「四大行動」：早已做好「沒有回頭路」的準備

菲國女子膜拜4年的「綠色佛像」竟是「它」! 網笑 : 觀音也可能化身