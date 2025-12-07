即時中心／温芸萱報導

內政部日前下令，封鎖中國社群平台「小紅書」1年，此決議造成外界議論紛紛。對此，民進黨立委沈伯洋指出，外界質疑的小紅書統戰、審查或資安爭議，都不是本次限制的法律理由，現行法制能限制接取網站的情況，僅限兒少性剝削、詐騙及性影像外流。他表示，這次小紅書被限制，是因為詐騙，「也只能因為詐騙」。

中國社群平台「小紅書」因捲入超過1700件詐騙案件，又遲遲不願配合台灣的落地監管要求，內政部依《詐欺犯罪防制條例》發布命令，遭封鎖一年。這項決定引發外界熱議，民進黨立委沈伯洋今天也在臉書發文，說明實際的法律依據與政府能採取的手段，強調外界所提的小紅書統戰疑慮、言論審查爭議、甚至智慧財產權問題，都不是此次限制的直接理由。

快新聞／統戰、審查都不是理由？小紅書被封一年 沈伯洋曝只能因為「這理由」

中國社群平台「小紅書」因捲入超過1700件詐騙案件，又不願配合監管要求，遭內政部下令封鎖一年。（圖／美聯社提供）

沈伯洋指出，台灣現行法制下，政府若要限制民眾連上某個網站，能使用的法律工具非常有限，目前只有兒少性剝削、詐騙，以及性私密影像外流等情況，才具有明確的限制接取依據。因此，小紅書即便可能涉及其他國安或言論問題，仍不能成為法律上封鎖的理由，這次小紅書被限制，是因為詐騙，「也只能因為詐騙」。

接著，他解釋，這次政府採用的是《打詐專法》第42條「緊急處置」的規定，而不是第27條「未設代表人」。反對者若要挑戰，大多會從「緊急處置」的範圍、要件，或一年期限是否符合比例原則等角度著手。

外界也關注，這次是採取「停止解析」DNS的方式，國人是否能以更換DNS繞過？沈伯洋直言「可以。」但他也強調，法律講求比例原則，在緊急處置下不可能用到最高強度、直接封包阻斷等手段；DNS封鎖雖可被繞開，但仍能提高一般使用者接觸詐騙的門檻，具備「暫時降低風險」的效果。

最後，沈伯洋提到，真正長期該面對的，是小紅書可能涉及的國安與滲透疑慮，但目前法律並沒有相對應的工具去處理。

