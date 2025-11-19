統戰? 我滑輪溜冰國手赴中參賽"穿中國隊服" 國光獎金擬追回

南部中心／呂彥頡、張可倫 高雄市報導

高雄有議員爆料，多名在地培育的滑輪溜冰國手，領著台灣的國光獎金，但竟然到中國參加全國性比賽，甚至穿上中國隊服，有統戰疑慮。不過遭指控的教練澄清，他們是以俱樂部名義組隊交流，至於穿上中國隊服的選手，則早就已經在台灣退役。對此，高雄市運發局強調，會查證參賽者身分，如果真的有損害國家主權行為，會追回國家獎金。

國民黨高雄市議員陳麗娜質詢畫面。（圖／翻攝畫面）2025中國全運會，滑輪曲棍球賽事，相當激烈，但高雄有議員就爆料，裡面竟然有好幾位選手，來自台灣，還穿上寫著福建隊的隊服參賽。高雄市議員（國）陳麗娜：「甚至是代表對岸的某一個隊，是不是有統戰滲透，這種的狀況是有疑慮的。」

大合照背板，寫的全是簡體字，議員痛批，好幾位高雄培育的選手，領台灣的國光獎金，還同時到中國參加2025全國輪滑錦標賽、全國運動會。

議員痛批，台灣選手卻穿著中國城市隊服參賽，但知情教練澄清，這些都已經是退役多年的選手。（圖／翻攝畫面）高雄市議員（國）陳麗娜：「如果有些選手真的站上國際的舞台，他去比奧運的時候，他到底要代表誰，那我們長期培養出來的人，我們也不希望呈現這種狀況。」高雄市長陳其邁：「會來請我們運發局，還有相關單位來做清查。」

高雄市長陳其邁表示，會調查清楚，不過遭議員指控的滑輪歐姓教練，立刻澄清，這是烏龍爆料。滑輪教練歐佳和：「其實中國全運會是一個很嚴謹的比賽，必須在那邊工作滿兩年以上，要繳社保，也不是我們想參加就參加的。」

教練澄清，台灣選手到中國參賽，都是以俱樂部名義做交流。（圖／翻攝畫面）強調絕對沒踩國籍紅線，現役領國光獎章的台灣選手，只要到中國參賽，都是以俱樂部名義做交流，自行組隊報名，並非代表台灣，而照片中身穿福建的選手，本身是名台商，至於另外兩外呂姓和丁姓選手，也早在台灣退役八、九年了。

高雄滑輪溜冰委員會副總幹事連高振：「已經退役的選手在中國也有執教，有一些都已經娶妻生子了，把中國自己任教的隊帶上來，他不是把我們的台灣選手，拉到那邊代表他們。」

台灣、中國常有運動賽事交流，運發局也強調，會查證參賽者身分，如果真的有損害國家主權行為，將依法處分，並追回國家獎金。

