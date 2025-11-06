統戰! "歸家App"讓台人一鍵投誠? 陸委會:若真有將下架

政治中心／屈道昀、鍾能銘 台北報導

日前有名中國網友在社群分享，號稱歸家的手機APP，裡面功能可讓台人實名登記回歸祖國，甚至有一鍵呼叫解放軍功能，引起我國關注，對此陸委會聲明，目前這款APP在各大平台都搜尋不到，若真有這軟體，將會下架或是屏蔽處置。

手機軟體斗大簡體字，不僅有舉報台獨功能，還能邀集好友投誠，甚至出現一鍵呼叫解放軍，這款由中國製造的手機軟體，在各大平台瘋傳。

這款名叫歸家App，能讓台灣人實名登記「回歸祖國」，其中在台北市登記的人數最多，超過2.8萬人，不免讓人質疑，難不成這又是中國對台的統戰策略。

廣告 廣告

「歸家App」讓台人一鍵投誠？ 傳北市2.8萬人登記 陸委會回應了

歸家App稱讓台人一鍵投誠陸委會回應若真有將下架。（圖／民視新聞）

國台辦發言人張晗：「這是兩岸網友的個人創意，該創意引發兩岸民眾的熱議，反映出兩岸同胞，期盼早日團圓共同心願，對實現祖國完全統一的熱切期盼。」

國台辦這話又在大吃台灣豆腐，但類似的投誠軟體似乎已經發酵，就怕是釣魚網站，議員也要求北市警局溯源查緝。

「歸家App」讓台人一鍵投誠？ 傳北市2.8萬人登記 陸委會回應了

被問及歸家App國台辦發言人趁機吃台灣豆腐。（圖／民視新聞）台北市議員（民）顏若芳vs.台北市長蔣萬安：「它的選單功能上面還可以邀請朋友，還有積分排行，甚至還開了QRcode，微信的QRcode捐款，每天還簽到，市長你有沒有看過，我沒有看過，你沒有看過但現在就在網站上面，議員剛剛不也講了這陸委會要處理，不是後面應該是說陸委會是告訴大家，陸委會不是就該負責，它之前不是要去查嗎，後面是警察局要去查，那陸委會現在在哪裡，後面是警察局要去查。」

對此陸委會聲明，目前在各種平台上，都搜尋不到這款App，若真有其事，將給予下架或是屏蔽處置，無論是中國對台的認知作戰，或是詐騙個資手段，我國也不能坐以待斃。

廣告 廣告

原文出處：「歸家App」讓台人一鍵投誠？ 傳北市2.8萬人登記 陸委會回應了

更多民視新聞報導

政院急喊卡！二代健保補充保費爭議多 李慧芝：目標繳納制度更公平

NCC可望正常運轉？立院明天行使人事同意權 藍白動向曝光了

中網紅「灣灣小月」嗆聲片遭陸委會關注？不甩風波回應9字

