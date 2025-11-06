統戰「歸家APP」一鍵投誠？北市2萬8千人登記 陸委會回應了

行政院大陸委員會發言台。（圖／資料照片，圖源：翻攝自行政院大陸委員會YouTube）





社群平台傳出有「歸家APP」，鼓勵台灣人一鍵「實名登記投誠」，表達「回歸祖國」意願。APP還提供「申請大陸身分證」、「一鍵呼叫解放軍」功能。對此，陸委會回應，目前在各種平台上尚搜尋不到該APP，若真有其事，將給予下架或是屏蔽處置。

據社群平台X帳號「李老師不是你老師」指出，一位江蘇網友在觀看紀錄片《沉默的榮耀》後稱「心情久久不能平靜」，所以自製了這款名為「歸家」APP。鼓勵台灣人和國軍「投誠登記」，並可即時查看台灣各縣市登記情況，其中台北市登記人數達2萬8456人，為登記人數最多的地區。

匪諜變英雄

《沉默的榮耀》是 2025 年中國大陸出品的一部歷史諜戰題材電視劇，劇集以1950年前後的台灣為場景，呈現潛藏在台灣地區的共產黨諜報、地下工作線路。中華民國國軍將領吳石被吸收擔任共諜，提供情報給解放軍，最後被捕，遭到蔣介石槍決，被中華人民共和國追認其為革命烈士。

