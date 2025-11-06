統戰APP又一款？ 陸委會：會請警方確認是否涉及國安

民進黨北市議員顏若芳爆料出現另一款統戰APP「台灣投誠」。（示意圖，Pexels）

前陣子傳出有中國工程師研製「歸家」統戰APP，號稱能讓台灣軍民「一鍵投誠」，且顯示台北市已有2.8萬人登記，但陸委會查證後確認為假消息。如今民進黨北市議員顏若芳爆料出現另一款統戰APP「台灣投誠」，呼籲國安單位徹查。陸委會今（6日）回應，會請警察機關查辦是否涉及國安。

顏若芳聲稱，「台灣投誠」和「歸家」兩款APP相似度極高，除了首頁皆以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗，也都能查詢台灣各縣市投誠人數。甚至有個資疑慮，能查到用戶IP定位，所用網域更是常見的釣魚網頁網址。顏若芳認為「台灣投誠」APP的出現已觸碰國家安全底線，並對人民構成資安威脅。

對此，行政院發言人李慧芝今日回應，上月底的「歸家」APP，陸委會已說明在各個平台都搜尋不到。她稱這類意義不明的APP不但是認知作戰，事實上也可能會詐騙個資。

陸委會法政處副處長董玉芸則表示，這類APP很可能是為了騙取民眾個資，提供後續非法利用，也不排除是想在台灣發展組織，當成吸納人員的手段。

董玉芸說，這是一種刻意對民主開放社會體制產生紛擾的認知作戰，陸委會將請警察機關確認這種手法，是否涉及《詐欺危害防制條例》和《國家安全法》發展組織罪等罪責查辦。

