統戰APP又一款？ 陸委會：會請警方確認是否涉及國安
前陣子傳出有中國工程師研製「歸家」統戰APP，號稱能讓台灣軍民「一鍵投誠」，且顯示台北市已有2.8萬人登記，但陸委會查證後確認為假消息。如今民進黨北市議員顏若芳爆料出現另一款統戰APP「台灣投誠」，呼籲國安單位徹查。陸委會今（6日）回應，會請警察機關查辦是否涉及國安。
顏若芳聲稱，「台灣投誠」和「歸家」兩款APP相似度極高，除了首頁皆以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗，也都能查詢台灣各縣市投誠人數。甚至有個資疑慮，能查到用戶IP定位，所用網域更是常見的釣魚網頁網址。顏若芳認為「台灣投誠」APP的出現已觸碰國家安全底線，並對人民構成資安威脅。
對此，行政院發言人李慧芝今日回應，上月底的「歸家」APP，陸委會已說明在各個平台都搜尋不到。她稱這類意義不明的APP不但是認知作戰，事實上也可能會詐騙個資。
陸委會法政處副處長董玉芸則表示，這類APP很可能是為了騙取民眾個資，提供後續非法利用，也不排除是想在台灣發展組織，當成吸納人員的手段。
董玉芸說，這是一種刻意對民主開放社會體制產生紛擾的認知作戰，陸委會將請警察機關確認這種手法，是否涉及《詐欺危害防制條例》和《國家安全法》發展組織罪等罪責查辦。
更多鏡週刊報導
雙重身分掰掰！內政部查違規設籍中國 50人喪失台灣籍
想收編浪貓被反咬一口 他竟拿鎖頭報仇敲到死！法院判決出爐
年改後仍享穩定退休金 教長鄭英耀：69%教師月退平均5.8萬元
其他人也在看
全支付爆盜刷潮！聲明強調「無任何資料外洩」
全支付近期屢傳詐騙、盜刷問題，對此，全支付回應，該事件為外部詐騙集團近期假冒多家知名品牌或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。此事件與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。中時財經即時 ・ 3 小時前
全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」 官方4聲明回應
有網友近日在Threads撰文道，某天晚上他的手機跳出一連串提醒通知，才發現是外送平台foodpanda綁定全支付後無故自行扣款，總共被盜刷20幾筆，損失超過8萬多，而他第一時間打開玉山網銀APP，確認帳戶真的被扣了多筆款項，就連客服也告訴他「款項是追不回的」，最後他只好報警...CTWANT ・ 1 天前
全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密
全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密EBC東森新聞 ・ 20 小時前
中國統戰App爆2.8萬台人「一鍵投誠」 國台辦：網友個人創意
網路日前瘋傳中國工程師製作一款《歸家》App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，一度還聲稱台北已有2萬8000人登記，被陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。中國國台辦今（5日）表示，該款App只是網友個人創意，反映出兩岸同胞實現「祖國」完全統一的熱切期盼，無關認知作戰。鏡新聞 ・ 1 天前
先別急！蘋果iOS 26.1更新「傳多項災情」 網友建議策略出爐
即時中心／林耿郁報導蘋果公司本（11）月正式發布iOS 26.1正式版更新，帶來繁體中文版本的Apple Intelligence、Liquid Glass透明度調整、視覺智慧、即時翻譯等多項重磅更新，並修補近50項系統漏洞。然而，更新後不少使用者反映，出現網路延遲異常（爆Ping）、手機過熱、AI語言包下載失敗等問題，災情陸續傳出。民視 ・ 10 小時前
行動電源NG行為大公開 「這類產品」較危險
[NOWnews今日新聞]行動電源近年頻繁發生爆炸、自燃意外，連飛機、高鐵等大眾運輸都祭出使用禁令。主管我國產品安全規範的經濟部標準局今（5）日召開記者會說明行動電源規範再升級，更也點名「有AC插座」...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
又將有「雙颱」現蹤！ 鳳凰颱風最快明生成｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
中國投誠APP又來了！北市登錄人數最多 顏若芳要求蔣萬安：緝查開發者
日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，稱可讓我國軍民「一鍵投誠」，而後經陸委會查證確定「查無此APP」使外界質疑其真偽，不過，台北市議員顏若芳今（5）日於質詢時卻披露了一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，並要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全球最小1TB USB-C隨身碟！Sandisk推SANDISK Extreme Fit Drive
Sandisk 宣布推出全球最小的 1TB1 USB-C™ 隨身碟 ─ SANDISK® Extreme Fit™ USB-C™ Flash Drive。這款隨身碟體積小巧但功能強大，插入插槽即可穩固固定，非常適合需要在筆電或平板上擴充容量，又不想犧牲行動便利性的專業人士、學生與一般使用者。低調的外觀設計讓隨身碟插上裝置後幾乎與機身齊平、適合長時間連接使用，支援高速檔案傳輸且容量高達 1TB1，讓三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
全支付聲明：消費者個資安全無虞 對不實言論保留法律告訴權
有網友在社群平台發文指「暗網」有在販售全聯、全支付使用者的資料庫。全支付今天嚴正聲明，請民眾注意近期網路各種詐騙行為，全支付消費者的資料安全無虞，針對部分社群不實的言論，將保留法律告訴權，呼籲社群已轉載的人員，立即刪除相關文字，也呼籲外界勿再散播、轉傳或引用不實資訊，以免觸法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
車主注意！eTag新增「3大新功能」 報帳、開發票一鍵搞定
為解決差旅族群報帳繁瑣、耗時的痛點，遠通電收宣布旗下uTagGo App「發票／報帳專區」全面升級，提供自動扣款、發票快速寄送與統編補正3大新功能。用戶可直接透過App勾選停車交易紀錄並寄送電子發票，實測最快不到一分鐘即可完成報帳流程，大幅減少以往繞行繳費機、列印紙本發票的麻煩。遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，許多商務用戶強調效率，但傳統報帳流程往往讓車主......風傳媒 ・ 21 小時前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」
搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。Yahoo Tech ・ 1 天前
快訊／全支付爆個資外洩被暗網販售！官方急發聲明：不實言論將提告
全支付爆出盜刷潮，更有網友在社群平台爆料全支付資料庫洩漏，有不法人士在暗網販售使用者個資，對此，全支付今(6)日發聲明嚴正澄清，相關貼文內容並非事實，消費者資料安全無虞，針對部分社群不實言論將保留法律告訴權，另外針對盜刷事件，全支付強調與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
瞄準Chromebook客群 蘋果電腦推平價Mac筆電
彭博資訊報導，美國蘋果電腦公司，首度準備切入平價筆記型電腦市場。據瞭解，蘋果電腦正在開發一款平價Mac筆電，目標在吸引原本使用Chromebook或Windows入門級個人電腦的消費者，改用Mac電腦中廣新聞網 ・ 1 天前
小心個資外洩！ 政院提醒「歸家」App可能會詐騙民眾的個資
網傳中國工程師製作一款「歸家」App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，還聲稱已有2萬8000人登記，我陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。行政院發言人李慧芝今(11/6)日表示，事實上這種意義不明的APP不但是認知作戰，他實際上也可能會詐騙民眾的個資。太報 ・ 2 小時前
蘋果推出網頁版App Store，讓Android、Windows用戶也能瀏覽
蘋果稍早推出功能更完整的網頁版App Store讓非蘋果裝置，如Android或Windows用戶，也能透過網頁瀏覽器查看包含Today、排行榜，以及App介紹內容，另外也能透過搜尋功能查找特定App。Mashdigi ・ 1 天前
平價Macbook要來了！售價估「3萬元有找」：採用iPhone處理器，硬體效能堪稱小鋼砲？
Apple（蘋果）將於2026年上半年推出低價Mac筆電，售價「明顯低於1,000美元」，主攻Chromebook與入門Windows市場。數位時代 ・ 1 天前
全支付遭假冒釣魚攻擊 官方強調「無資料外洩」
零售通路巨頭全聯旗下電子支付「全支付」近期遭不法人士假冒品牌或金融機構，製作釣魚網站或假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，造成盜刷損失。對此，全支付今（6）日發布聲明強調，系統運作正常，內部資安防護機制穩健，並無任何資料外洩情形，資金安全無虞。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
遭爆用戶個資外洩、上暗網兜售！ 全支付嚴正澄清非事實：將提告不實言論
即時中心／梁博超報導電子支付平台「全支付」近日遭爆出盜刷潮，甚至有網友在社群平台上爆料全支付的資料庫洩漏，在暗網上有不法人士販售使用者個資。對此，全支付今（6）日發聲明嚴正澄清，相關言論內容並非事實，消費者的資料安全無虞，將針對社群不實言論將保留依法進行告訴之權利。民視 ・ 3 小時前
小尺寸最佳人像拍攝手機！vivo X200 FE 蔡司精巧旗艦人像拍攝分享
體積小巧的手機，能放入拍照效果好的相機模組嗎？來看看 vivo X200 FE 這款輕巧旗艦吧！搭載聯發科技天璣 9300+ 旗艦晶片，安兔兔跑分接近 200 萬，四邊極窄邊框3C 部落客林小旭 ・ 1 天前