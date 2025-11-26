統振拓展移工經濟圈跨足機票業務 估明年營收雙位數成長
「政府也知道，外籍移工對於台灣經濟發展的重要性，所以不斷地調整法律，讓更多事情變得更友善。」台灣最大的移工匯兌服務公司統振，已擁有40萬名會員，因此今年加速佈局千億級的移工經濟圈，除了金融、通訊，接下來像是機票、旅遊，或其他生活所需，有望持續挹注營收。
數據顯示，截至今年9月底，在台灣的外籍移工已達85.9萬人，今年上半年匯款總筆數達580萬、金額約603億元，推估全年可達1300億元。統振分析，若加上代結匯以及地下匯兌的匯款金額，推估全年移工匯款金額將破2000億元。
且目前的各項政策，將多方面開放移工引進，市場規模具長期成長性。統振總經理何明哲解釋，過去因為語言不通、時間難配合，加上銀行沒有這麼多種外幣選擇，讓外籍移工偏向走地下匯兌或中介代辦，才能讓薪水回到家鄉去，但這種方式匯率不透明、也存在風險，統振以金融創新沙盒實驗模式，拿到全台灣第一個外籍移工小額匯兌許可證，就是要把這些事情做好。
而近來因少子化、高齡化，很多行業缺工，因此政策會不斷開放外籍移工，這也讓統振的潛在客戶越來越多，身為「天字一號」的移工小額匯兌業者，何明哲說，統振有40萬的會員，這些人的數據資料庫成為重要資產，所以他們會持續開發相關的服務。
何明哲舉例，像是移工回家鄉的機票，預估每年有30萬張的需求，但因網路訂票要用信用卡，對移工來說是個門檻，因此統振從原本的QuickPay跨境匯款APP，延伸且成立「快速購旅行社」與「Q Go」App，切入移工機票與旅遊市場，推出「移工票」服務，可以用現金購買，且因有原本的會員導流，推出沒多久就已獲利，接下來可望持續貢獻業績。
何明哲常與同事討論還能為移工們做些什麼，像是去年春節時，越南有部熱門電影《再愛一次》，4月時引進台灣播放，居然還拿到600萬的票房，顯示他們的消費力不容小覷。
統振第三季單季合併營收8.13億元，季增3.57％、年增10.40％；歸屬母公司稅後淨利1.55 億元，季增99.90％、年增215.20％，EPS 1.60 元，且其中營業利益的貢獻主要來自於金融科技之金流服務，但毛利率看似較同業低，主要是因為統振本業有電信代理代售預付卡產品，不過在新業務持續挹注下，市場預估明年營收有機會兩位數成長。
