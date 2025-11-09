統振移工小額匯款需求助攻 Q3營運爆發創史上新高
財經中心/綜合報導
統振(6170)第三季合併營收為8.13億元，季增3.57％、年增10.40％，營業利益為0.78億元，年增14.65％，歸屬於母公司稅後淨利為1.55億元，稅後每股盈餘(EPS)1.60元，分別年增215.20％、213.73％；累計2025年前三季合併營收為24.16億元，歸屬於母公司稅後淨利為3.28億元，稅後每股盈餘(EPS)3.38元。
統振同步公告2025年10月合併營收為新台幣2.61億元，月增0.72％，年減1.48％；累計2025年1到10月合併營收達新台幣26.79億元，年增11.78％。
統振表示，第三季及十月營收表現強勁，主要歸功於旗下金融科技金流服務平台QuickPay APP的營運規模持續放大，由於QuickPay APP專注於外籍移工小額匯款金流服務，隨著台灣移工人數穩定提升、政策鬆綁暗示新增配額的誘因浮現，移工經濟所帶動的金流需求則日益漸增，從統振第三季營運表現來看，來自電信與金融科技金流服務平台占比高達82.08％。
根據行政院最新政策，政府正積極調整外籍勞動力框架，提出「跨國勞動力政策精進方案」，在「本國勞工優先、外籍勞工權益保障」原則下，以本國勞工加薪為前提，增加移工名額，並放寬留用資深移工，同時也精進旅宿及商港碼頭業引進外國技術人力措施，明確提出『提高中階移工核配比率、放寬停留年限、設立海外招聘中心』等措施，以回應國內勞動力短缺與產業升級需求。此外，根據勞動部最新統計數據顯示，今年9月底前台灣移工人數已高達85.9萬人，明顯持續成長，整體趨勢不僅反應外籍勞動力結構性成長，也直接帶動移工族群在匯款與跨境支付等金融服務上的需求提升，無疑對統振而言，移工人數增加與留台年限延長將形成長期穩定的交易基礎，推升小額匯款與生活支付等相關領域應用的滲透率，並成為公司整體營運穩健推升成長的引擎。
展望2025年第四季及2026年，統振維持審慎樂觀看法。統振自通訊代理起家，歷經多次轉型，如今已成功定位為金融科技及移工金流生態系服務領導者。受惠於政策逐步鬆綁及外籍移工市場擴張，移工匯款需求、跨境金流及生活金融服務仍處於穩定成長階段，伴隨著政府相關政策落地，統振旗下QuickPay APP金流服務平台的營運質量將有機會持續提升。統振強調，公司將持續深化會員數據經營、擴展服務場景及推動平台化升級，提升服務附加價值與會員的黏著度，並透過會員導入優化、自動化流程升級，預期可提升平台交易次數與整體滲透率，對公司營運帶來長期正面的挹注，並鞏固在移工金流及生活金融領域的領先地位。
