統振Q3營運爆發 單季獲利創新高

【記者柯安聰台北報導】統振公司(6170)公布2025年第3季營運成果。統振2025年第3季合併營收為8.13億元，季增3.57％、年增10.40％，營業利益為0.78億元，年增14.65％，稅後淨利1.55億元，每股稅後盈餘1.60元；累計2025年前3季合併營收為24.16億元，稅後淨利為3.28億元，每股稅後盈餘3.38元。



統振10月合併營收為2.61億元，月增0.72％，年減1.48％；累計1到10月合併營收26.79億元，年增11.78％。



統振表示，第3季及10月營收表現強勁，主要歸功於旗下金融科技金流服務平台QuickPay APP的營運規模持續放大，由於QuickPay APP專注於外籍移工小額匯款金流服務，隨著台灣移工人數穩定提升、政策鬆綁暗示新增配額的誘因浮現，移工經濟所帶動的金流需求則日益漸增，從統振第3季營運表現來看，來自電信與金融科技金流服務平台占比高達82.08％。



根據行政院最新政策，政府正積極調整外籍勞動力框架，提出「跨國勞動力政策精進方案」，在「本國勞工優先、外籍勞工權益保障」原則下，以本國勞工加薪為前提，增加移工名額，並放寬留用資深移工，同時也精進旅宿及商港碼頭業引進外國技術人力措施，明確提出『提高中階移工核配比率、放寬停留年限、設立海外招聘中心』等措施，以回應國內勞動力短缺與產業升級需求。此外，根據勞動部最新統計數據顯示，今年9月底前台灣移工人數已高達85.9萬人，明顯持續成長，整體趨勢不僅反應外籍勞動力結構性成長，也直接帶動移工族群在匯款與跨境支付等金融服務上的需求提升，對統振而言，移工人數增加與留台年限延長將形成長期穩定的交易基礎，推升小額匯款與生活支付等相關領域應用的滲透率，並成為公司整體營運穩健推升成長的引擎。（自立電子報2025/11/7）