統派主辦秋祭 馬場町紀念公園登場 (圖)

其他人也在看
出席白色恐怖追思會 鄭麗文批綠扭曲歷史
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因綠營質疑追思名單包括中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，批評鄭麗文敵...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
國民黨主席鄭麗文赴馬場町秋祭（1） (圖)
國民黨主席鄭麗文8日下午出席統派社團台灣地區政治受難人互助會在馬場町紀念公園舉行的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，鄭麗文於會後受訪。中央社 ・ 11 小時前
銳澤第3季1.94元同期新高 年增26.80％
【記者柯安聰台北報導】銳澤實業(7703)公布2025年第3季合併營收達6.01億元，年增28.16％，受惠台灣地區客戶訂單保持穩定成長態勢，加上業外匯兌收益貢獻，第3季稅後淨利0.67億元，年增37...自立晚報 ・ 1 天前
繼續白色扭曲：鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」
【記者 張達威／台北 報導】台灣地區政治受難人互助會今（11月8日）天下午將在台北市馬場町紀念公園舉辦114年台灣好報 ・ 16 小時前
白色恐怖秋祭追思慰靈大會 鄭麗文獻花致意 (圖)
國民黨主席鄭麗文（前）8日下午應邀前往台北市馬場町紀念公園，出席50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，現場獻花致意。中央社 ・ 11 小時前
馬場町紀念公園獻花祭酒（2） (圖)
馬場町紀念公園為共諜吳石等人槍決地，在中國諜戰題材電視劇「沉默的榮耀」帶動下，該處出現獻花、祭酒情況，圖為8日民眾獻花畫面。中央社 ・ 11 小時前
基隆興隆街崩塌邊坡高處仍有巨石 道路持續封閉 (圖)
基隆市暖暖區興隆街一處上邊坡7日發生崩塌，目前路面落石雖已清除，但市府8日派遣吊車查看，上邊坡高處仍有多顆巨石懸置，恐有掉落風險，興隆街將持續封閉，籲請民眾改道通行。中央社 ・ 9 小時前
3度來台場地大升級！BABYMONSTER明年初站上台北小巨蛋
躍升「世界級」的韓國超人氣女團BABYMONSTER ，繼千葉、名古屋、東京、神戶以及曼谷之後，將於明年1月2、3日連續兩天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER ＂LOVE MONSTERS＂ ASIA FAN CONCERT」 台北站，這不但是她們首度唱進該場地，更成為2026年首組在台北小巨蛋開唱的韓星。中時新聞網 ・ 13 小時前
BABYMONSTER 臺北小巨蛋起跑 三度來臺大升級
記者周毓洵／臺北報導 韓國超人氣女團BABYMONSTER出道第三年氣勢驚人，繼千葉、名古屋、東京、神戶以及曼谷之後，《BABYMONSTER "LOVE M青年日報 ・ 1 天前
基隆興隆街邊坡崩塌 50噸落石墜落 砸道路
基隆暖暖通往瑞芳的聯外道路興隆街，7號下午發生坍方事件，雙向道路遭50噸重的落石砸落並阻擋通行，雖然今晚會完成清除作業，但上方還有兩處恐怕有崩塌危險，道路暫時封閉。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會 (圖)
台灣地區政治受難人互助會8日在台北市馬場町紀念公園舉辦50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，國民黨主席鄭麗文（圖）應邀出席並致詞。中央社 ・ 11 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前