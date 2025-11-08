統派政治受難者秋祭：死難的同志別再為祖國擔憂
[Newtalk新聞] 統派政治受難者團體「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日在馬場町紀念公園舉行白色恐怖秋祭。總會長周弘奇致詞時緬懷死難烈士說，只要我們銘記歷史不忘初心，堅持向著兩岸統一與中華民族偉大復興的光明前景奮勇前進，就是對我們所有先烈英靈們的最好告慰。「安息吧，死難的同志別再為祖國擔憂，你留著血照亮的路，我們繼續往前走」。
立場傾統的「台灣地區政治受難人互助會」今日下午在台北市萬華區馬場町紀念公園舉行「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。剛就任的國民黨主席鄭麗文也出席。而當年以共諜身分遭蔣介石下令槍決的吳石照片，就放在眾多罹難者紀念碑上。
活動一開始，由台灣地區政治受難人互助會總會長周弘奇等人主祭，並全體肅立，為往生受難者默哀一分鐘，並向人民英雄烈士碑三鞠躬。之後並獻唱「安息歌」，歌詞強調「安息吧，死難的同志，別再為祖國擔憂，你流的血照亮著路，指引我們向前走，你是民族的光榮，你為愛國而犧牲。」
周弘奇致詞表示，各位烈士及先輩們，今年恰逢「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，也是台灣光復80週年，應當銘記如李友邦、吳思漢、林正恩、鍾浩東等進步青年，秉持欲就台灣、先救祖國的渴望，先後奔赴祖國大陸，投入全民族抗戰的英勇事蹟。
周弘奇說，也應當銘記如李應章、簡吉、蘇新等乃至台共、農民組合、台灣文化協會、台灣民眾黨等啟迪功工農意識，反抗日本殖民政權的進步精神，而他們之中的許多人正是仆倒在我們腳下這片舊馬場之上，這也是過去35年來，他們年年相聚於此，舉辦秋祭的深刻意義。
周弘奇說，今天在此緬懷先烈，是因為在探尋他們一度被湮滅的苦難歷史中，知道了有一種人如聶魯達說的那樣「愛自己所不認識的人，能把眾生的力量團結在一起，如送我一個新生的嬰兒那樣重新將祖國賜給我，能讓我擁有一個孤單的人所不能體會的自由」。
周弘奇說，所以他們明白，而且再也無法忘記在這條民族復興的路上，烈士們面對行刑劊子手時，那雙望著未來的熾熱目光與服務後來人的驕傲笑容，那是臨到犧牲還要繼續挺進直，直至勝利那天的豪氣。未有犧牲多壯志、敢教日月換青天，縱使前路仍非坦途，但只要我們銘記歷史不忘初心，堅持向著兩岸統一與中華民族偉大復興的光明前景奮勇前進，就是對我們所有先烈英靈們的最好告慰。「安息吧，死難的同志別再為祖國擔憂，你留著血照亮的路，我們繼續往前走」。
