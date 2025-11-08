統派活動現場奉吳石為「犧牲烈士」 鄭麗文急喊：不一樣

統派活動現場將吳石列為「犧牲烈士」。

國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界質疑追思對象包括前高階共諜將官吳石。鄭麗文先前曬邀請函澄清吳石非主祭對象，但活動現場仍將吳石列為「犧牲烈士」，對此，鄭麗文表示，活動前有再次向主辦單位確認，而對方再三說明，從頭到尾都沒有以吳石做為主要對象，所以這場活動應該與吳石無關，他也與白色恐怖受難者「完全不一樣」。

鄭麗文稍早在個人臉書強調，收到的邀請資訊中未曾提及吳石等人，他們也不是被認定的「政治犯」，希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。不過，有媒體發現活動現場前設置的紀念照仍有吳石等人，活動手冊也以中共宣傳劇「沉默的榮耀」同樣的題名刊登長文緬懷吳石，不僅尊稱吳石為將軍，也稱他與「世代為謀中華振興的志士仁人」一脈相承。

對此，鄭麗文表示，活動前有再次向主辦單位確認，而對方再三說明，從頭到尾都沒有以吳石做為主要對象，所以這場活動應該與吳石無關。白色恐怖受難者都是為了自己的政治思想、主張，而吳石是來台灣從事顛覆與情報工作的間諜，與白色恐怖政治受難者「完全不一樣。」

鄭麗文直言，赴會前也知道主辦單位的統派思想，不過不管是怎樣的政治主張、認同與否，在台灣民主化社會裡，不需要再擔心會遭到政治打壓與破壞，過去的政治冤獄是出於國共內戰結果、對事情的主張不同，但並不代表彼此一定要兵刃相見，希望可以透過對話取代對抗，過去的歷史悲劇可以透過和平方式化解。





