統派活動現場奉吳石為「犧牲烈士」 鄭麗文急喊：不一樣
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界質疑追思對象包括前高階共諜將官吳石。鄭麗文先前曬邀請函澄清吳石非主祭對象，但活動現場仍將吳石列為「犧牲烈士」，對此，鄭麗文表示，活動前有再次向主辦單位確認，而對方再三說明，從頭到尾都沒有以吳石做為主要對象，所以這場活動應該與吳石無關，他也與白色恐怖受難者「完全不一樣」。
鄭麗文稍早在個人臉書強調，收到的邀請資訊中未曾提及吳石等人，他們也不是被認定的「政治犯」，希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。不過，有媒體發現活動現場前設置的紀念照仍有吳石等人，活動手冊也以中共宣傳劇「沉默的榮耀」同樣的題名刊登長文緬懷吳石，不僅尊稱吳石為將軍，也稱他與「世代為謀中華振興的志士仁人」一脈相承。
對此，鄭麗文表示，活動前有再次向主辦單位確認，而對方再三說明，從頭到尾都沒有以吳石做為主要對象，所以這場活動應該與吳石無關。白色恐怖受難者都是為了自己的政治思想、主張，而吳石是來台灣從事顛覆與情報工作的間諜，與白色恐怖政治受難者「完全不一樣。」
鄭麗文直言，赴會前也知道主辦單位的統派思想，不過不管是怎樣的政治主張、認同與否，在台灣民主化社會裡，不需要再擔心會遭到政治打壓與破壞，過去的政治冤獄是出於國共內戰結果、對事情的主張不同，但並不代表彼此一定要兵刃相見，希望可以透過對話取代對抗，過去的歷史悲劇可以透過和平方式化解。
更多《鏡新聞》報導
鄭麗文出席統派活動 王定宇批「辱白恐受難者」：形同吐蔣介石口水
鄭麗文曬邀請函「吳石非主祭對象」 駁追思共諜、盼聚焦史實
鄭麗文將出席統派活動「追思共諜」 沈伯洋：形同公然叛國
其他人也在看
痛批鄭麗文秋祭追思共諜吳石 蔡正元譏國民黨應改名為「投降黨」
中國國民黨主席鄭麗文今天（8日）出席「秋祭」活動，活動現場佈景中將共諜吳石列為「犧牲烈士」，國民黨前立委蔡正元則在臉書中痛批，鄭麗文作為中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名副其實。鏡報 ・ 11 小時前
鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳出共諜吳石是紀念對象之一，鄭麗文一再提到該活動並無紀念吳石，主辦單位也說活動不針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過查看這場活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」。太報 ・ 10 小時前
吳石洩密害死17萬國軍 她譏鄭麗文「國民黨史上最大草包」
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午赴馬場町出席「白色恐怖秋祭」活動，對象包括「最高階共諜」吳石，引發爭議；網紅胡采蘋在臉書發文指出，吳石在徐蚌會戰洩漏大量軍情，國軍死傷17萬人，鄭麗文卻要去追思，「果然是國民黨史上最大的草包」。太報 ・ 12 小時前
鄭麗文追思共諜吳石 吳思瑤：褻瀆英勇捐軀的國軍烈士
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，追思對象包含共諜吳石，引發爭議。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，祭拜出賣中華民國的共諜，是對所有在戰場上英勇捐軀的國軍烈士、遺族莫大的褻瀆，也是對所有白色恐怖受難者們施以無情的羞辱。中時新聞網 ・ 16 小時前
鄭麗文出席共諜追思會！曹興誠狠酸：鄭麗文「出櫃」，國民黨「出糗」
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該活動追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，引發敵我不分的質疑。對此，聯電創辦人曹興誠上午在臉書發言狠酸，鄭麗文「出櫃」，國民黨「出糗」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
出席白色恐怖追思會悼念共諜挨批 鄭麗文：活動非以吳石等人為主角
國民黨主席鄭麗文下午將出席「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭質疑追悼共諜。鄭中午再澄清，活動並非以共諜吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。太報 ・ 15 小時前
鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象
即時中心／廖予瑄、李美妍報導今（8）日國民黨新任黨主席鄭麗文受邀出席「白色恐怖秋季慰靈大會」，在馬場町紀念公園哀悼五〇年代白色恐怖時期的政治犯，沒想到，卻傳出活動有「紀念共諜吳石等人」的流程。因此她也在活動後接受聯訪時回應，自己在活動邀請及現場活動的海報中，都沒有看到吳石的名字，並指出，「吳石不是政治犯」，因此活動也未曾將他當成主要祭祀的對象。民視 ・ 9 小時前
抓到了！鄭麗文喊沒提到吳石 現場抓包跟這些共諜列「犧牲烈士」
國民黨主席鄭麗文出席「台灣地區政治受難人互助會」所辦的「白色恐怖秋祭」活動，因追悼者中有被發現共諜與中共地下黨員身分而遭槍斃的吳石，引起批評。鄭麗文面對指控頻頻表示，邀請函等未有提到吳石，不過，現場祭祀布景中，不僅有被列為「犧牲烈士」的吳石，更有被中共列為革命烈士的陳寶倉、朱楓、張志忠、季澐。一同被紀念。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
鄭麗文出席「白色恐怖秋季慰靈」 強調「國共和解」：感謝先烈
即時中心／廖予瑄、李美妍報導今（8）日國民黨新任黨主席鄭麗文受邀出席「白色恐怖秋季慰靈大會」，在馬場町紀念公園哀悼五〇年代白色恐怖時期的政治犯。對此，她在致詞時表示，台灣在過去因為大環境背景，歷經了長年的戒嚴，「這一段和解、面對歷史的過程，舉步維艱、斷斷續續直到今天。」另外，對於傳出，活動中有「紀念共諜吳石等人」的流程，她在致詞時也表示，這場活動遭外界惡意扭曲，「從未以吳石等人作為主要祭悼對象。」民視 ・ 10 小時前
鄭麗文爆出席「共諜追思會」！吳思瑤傻眼：乾脆加入共產黨
政治中心／周希雯報導國民黨新任黨主席鄭麗文上任後爭議不斷，被爆出今日（8）將出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，雖然聲稱是追思白色恐怖受難者，但對象包括當年中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石，鄭麗文的出席引發輿論譁然。對此，民進黨立委吳思瑤忍不住痛批「敵我不分」，質疑到底在急什麼，「乾脆加入共產黨好了啦！」民視 ・ 18 小時前
鄭麗文出席白色恐怖追思會惹議 侯友宜提出兩原則
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員，被民進黨炮轟「敵我不分」。新北市長侯友宜今被問到對此看法，他簡短表示，任何需要面對的事情，一定要遵守法規，符合社會的期待，這是大家的共識。中時新聞網 ・ 15 小時前
鄭麗文將出席最高層級共諜紀念活動 學者痛批:敵我不分
政治中心／綜合報導民間團體明天下午在馬場町紀念公園，舉行2025白恐秋祭紀念，主要紀念遭共產黨吸收，1950年遭槍斃，官拜中將的共諜吳石，新上任的國民黨主席鄭麗文也會出席，面對爭議她稱這是歷史悲劇，希望悲劇不要複製，學者痛批她接受中共史觀，根本敵我不分。民視 ・ 1 天前
自家人不忍了！痛斥鄭麗文「顛倒歷史」 前藍委酸爆：應改名投降黨
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文「親中」路線備受質疑，除了多次高舉「我是中國人」大旗，今（8）日還出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而該場大會追思對象之一，竟是中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石，隨即引發喧然大波。對此，前藍委蔡正元就砲轟，國民黨以後改名為「投降黨」可能更名符其實。民視 ・ 11 小時前
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。民視 ・ 6 小時前
出席白色恐怖秋祭大會挨批 鄭麗文回應了
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」明天將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思 蔣萬安：應紀念捍衛國家保衛台灣的前輩
國民黨主席鄭麗文今天受邀出席白色恐怖追思活動，追思對象包括當年共諜吳石等人，引發議論。台北市長蔣萬安表示，大家應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
一週暴增2.4倍！日本流感「全面大流行」林氏璧：出發前快打疫苗
日本流感進入全面大流行！旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）表示，日本新冠疫情趨緩，但交棒給流感，近2週每家醫療機構平均通報病患數，已從3.26人增加到14.9人的高點。目前台灣、日本流感病毒株都是同一株A型H3N2，他提醒這隻病毒株重症率較高，呼籲民眾赴日前先施打流感疫苗。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
中共讚吳石「密使一號」3大共諜戶籍卡曝光
[NOWnews今日新聞]吳石被中共譽「密使一號」南京檔案館公開3大共諜戶籍卡國民黨主席鄭麗文今（8）日出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括共諜吳石，引起外界關注。事實上，吳石是中國...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
時空錯亂的傷痕記憶！多重矛盾下的白色恐怖受難者秋祭
【記者 張達威／台北 報導】台灣地區政治受難人互助會於今（11月8日）下午，在台北市馬場町紀念公園舉行「五○年台灣好報 ・ 5 小時前