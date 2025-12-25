統派談憲法？ 洪秀柱高喊「護憲」：批賴清德毀憲亂政

洪秀柱（左後）今年赴中參加中共「九三閱兵」。 圖：擷取自微博央視

[Newtalk新聞] 今（25）日為中華民國行憲紀念日，時常在中國高呼統一言論的國民黨前主席洪秀柱卻於臉書發文指出，78年前中華民國憲法所承載的是制衡權力、保障民權與守護民主的初心，但78年後，卻在總統賴清德政府手中，看見踐踏憲政、架空制衡、恣意而為的「毀憲亂政」。

洪秀柱表示，回顧歷史，每逢中華民國遭逢憲政危機，總有能人義士挺身而出，啟動護法、護憲行動，今天也不例外。她指出，在野黨依法號召彈劾賴清德，人民則以符合當代習慣的方式，透過網路連署表達對違憲施政的憤怒與拒絕。

廣告 廣告

洪秀柱強調，這股民意的力量早已遠遠超過2024年賴清德的總統得票數，「難道還不夠清楚嗎？」她直言，違憲濫權若毫無羞愧，受害的不是反對黨，而是整個國家。

洪秀柱也引用古語指出，「士大夫之恥，是謂國恥」，並援引《孟子．盡心上》所言「恥之於人大矣」，強調若不知羞恥，便無從談治理；若不守憲法，也不存在任何正當性。

她最後表示，行憲紀念日不該只是儀式性的放假，而應成為對權力者的嚴格叩問。守憲是總統的第一責任，毀憲則人民絕不能沉默。她強調，這一天站出來，不是為任何個人或政黨，而是為了中華民國的憲政尊嚴。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美報告再曝2027關鍵時間點 王定宇喊話：別再阻擋國防預算

怒轟大法官討好執政者 趙少康：賴總統跟憲法有仇嗎？