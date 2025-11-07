統派邀參加追思中共「密使一號」活動 鄭麗文明出席

鄭麗文將出席統派團體舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。（合成圖；鏡報李智為、翻攝台灣地區政治受難人互助會YT）

國民黨主席鄭麗文上任後頻向中國拋橄欖枝，本週六她更將參與統派團體舉辦的緬懷先烈活動，主要緬懷對象正是被中共命名為「密使一號」的共諜吳石。此外，另一個統派團體「台灣民主自治同盟」在鄭麗文致詞完後也會上台致敬這些已故諜報員，料將引起關注。

根據採訪通知，由「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」將於明（8日）下午2時登場，並邀請鄭麗文出席。

中共「密使一號」吳石 被對岸追認革命烈士

儘管主旨是寫「白色恐怖」，但其實此大會是要緬懷中共過去在台的情報員，包含吳石、朱楓等人。其中，吳石當時的地位最高，是中共在國民黨內部最高情報官國防部中將參謀次長，通知直接表明吳石等「烈士」犧牲後，存活的政治受難者出獄堅持「紅色信仰」，1991年起年年在吳石等遭槍決的地點馬場町，舉辦秋祭緬懷。

馬場町現址。（翻攝國家人權博物館官網）

據監察院調查報告簡介，吳石被中共命名為「密使一號」，其擔任國防部史政局中將局長時，透過牽線與共產黨產生連繫，不停轉交國軍部署情報給毛澤東，成中共在國共戰爭獲勝關鍵之一，後他被捕後遭蔣中正判處死刑。

鄭麗文上台致詞 恐與統派團體代表同台

據流程規劃，大會開始後先進行默哀及宣讀祭文，待主辦單位致詞完後就會輪到鄭麗文上台，後續還會有統派團體「台灣民主自治同盟」來此致敬這些已故情報員。

中國「沉默的榮耀」開播後，許多民眾特別至吳石紀念碑前獻花緬懷。地點位於上海愚園路。（翻攝澎湃新聞）

正巧，最近中國開播由官方指導的電視劇「沉默的榮耀」，背景與主角就是吳石，強化統戰意味濃厚。中國國台辦日前被問及此事時，大力稱讚因為吳石等人，表示他們的「奮鬥與犧牲」，歷史不會忘記，人民也不會忘，稱此「必將激勵兩岸同胞為早日完成祖國統一大業、實現中華民族偉大復興而不懈奮鬥。」

