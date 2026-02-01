統測倒數三個月 新北推數位備考影片助技高生寒假衝刺

（記者陳志仁／新北報導）統測倒數三個月，面對「最長寒假」備考關鍵期，新北市政府教育局整合多元線上學習資源，推出「統測備考數位套餐影片」，讓技高學生不受時間與地點限制，在家也能練題、聽解、補強弱點，把每日努力轉化為具體進步。

圖／最聰明的寒假投資！資訊科學生利用線上課程做足111-114電機電子群統測歷屆試題解析。（新北市政府教育局提供）

教育局局長張明文指出，四技二專統一入學測驗並非短期衝刺即可見效，而是需長時間熟悉題型與作答節奏，才能在正式考試中穩定發揮；自111至114學年度，教育局邀集資深教師錄製解題與專業科目課程，四年累積150部線上教學與試題解析影片，內容除國文、英文、數學外，也涵蓋電機電子群、商管群、設計群等常見群科，並持續擴充題型解析，協助學生依個人程度與時間彈性運用，從寒假一路練到考前。

負責數位課程研發基地的鶯歌工商校長顏龍源表示，線上學習能讓學生依自身節奏反覆觀看，不論補強觀念、整理重點或考前總複習，都有助於維持學習手感；課程亦結合任務與專題導向，搭配數位工具整理學習歷程與成果，讓學生備考同時也累積實作能力與問題解決力。

淡水商工校長潘泰伸也說，數位學習打破空間限制，學生可透過「反覆觀看、精準補強」的方式釐清卡關的專業術語與觀念，避免學習原地空轉，有助於建立考前穩定度；鶯歌工商廣告設計科三年級學生黃歆媛分享，初次接觸課程時因專業術語較多感到吃力，但透過不斷倒帶重聽，逐步釐清重點後，對專業素養的理解明顯提升。

教育局提醒，考前三個月除拚題量，更要練「穩心」，面對考前高壓期，除反覆刷題外，可搭配「正念穩心術6大招攻略」，透過呼吸覺察、情緒停看聽與專注回中心等方式，提升專注力與臨場穩定度；相關課程資訊已公告於新北市技職教育資源網數位優化課程，鼓勵技高學子善用寒假，為未來提前加值。

