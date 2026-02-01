統測倒數！新北推備考數位套餐 150部解題影片免費看

新北市教育局推出「統測備考數位套餐影片」，透過彈性自主的數位管道，不受時間與地點限制，讓學生在家也能練題、聽解、補強弱點。（新北市教育局提供）

統測倒數，新北市教育局推出「統測備考數位套餐影片」，透過彈性自主的數位管道，不受時間與地點限制，讓學生在家也能練題、聽解、補強弱點，把每一天的努力都轉成看得見的進步。

教育局針對四技二專統一入學測驗，邀集資深教師錄製解題與專業科目課程，4年累積150部線上教學與試題解析影片，除國英數外，也涵蓋電機電子群、商管群、設計群等常見群科內容。

負責數位課程研發基地的鶯歌工商校長顏龍源表示，線上學習特別適合學生依個人節奏反覆觀看，不論補強觀念、整理重點或考前總複習，都能有效維持學習手感。淡水商工校長潘泰伸則說，數位學習打破空間限制，遇到專業術語或觀念卡關時，透過回放釐清重點，讓學習不再原地空轉，有助於建立考前的穩定度。

廣告 廣告

教育局提醒，考前三個月不只拚題量，更要練「穩心」。面對考前高壓期，除反覆刷題外也可參考教育局推動的「正念穩心術6大招攻略」，透過呼吸覺察、情緒停看聽及專注回中心等方法，提升專注力與臨場穩定度。

相關課程及穩心術資訊公告於「新北市技職教育資源網數位優化課程」，鼓勵技高學子善用寒假，為未來提前加值，就是最聰明的投資。

更多中時新聞網報導

不結婚不買房 林予晞拆解人生必填題

民團批踐踏專業 邀交通部辯論

白雲錄外景溯溪遇險 看到人生走馬燈