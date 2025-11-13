統獨民調公布：44.3% 支持獨立 「獨派下滑」成主要變化

台灣民意基金會今（13）日公布最新「台灣人統獨傾向」全國民意調查，結果顯示「支持台灣獨立」仍為目前最大民意選項，但與去年相比，比例出現明顯下降，成為本次調查最受關注的變化。

根據調查，44.3% 支持台灣獨立、24.6% 支持維持現狀、13.9% 支持兩岸統一；另有 12.9% 表示無意見，4.4% 不知道或拒答。相比 2024 年 12 月的數據，支持獨立的比例下降了 7.5 個百分點，是三大選項中變化幅度最大的一項；維持現狀與統一的比例則各小幅增加 0.4 與 0.6 個百分點。

↑（圖表由台灣民意基金會提供）

基金會進一步針對選擇「維持現狀」的受訪者追問，在假設未來現狀無法維持的情況下，有 39.2% 會選擇獨立、27.1% 會選擇統一、33.7% 希望永遠維持現狀。依據此追問重新分類後，七分類統計顯示：53.9% 傾向最終獨立、20.6% 傾向最終統一、8.3% 支持永久維持現狀。

對於本次「獨派」下降的原因，民意基金會指出，可能與多項社會與政治因素相關，包括：去年底國際體育賽事所引發的社會情緒已逐漸淡化；總統上任初期的外交與國際曝光效應減弱；再加上今年國內政治事件、選舉活動與社會討論，使部分民眾在態度上產生短期調整。報告強調，這些因素屬於短期性變化，後續是否延續需依下一階段調查確認。

在不同族群的分布上，統獨態度仍呈現明顯差異。政黨支持者方面，民進黨支持者以獨立為最大選項；國民黨支持者則以統一與維持現狀為主；民眾黨支持者多半選擇維持現狀。年齡結構上，20 至 54 歲的受訪者以支持獨立居多，55 至 64 歲則呈現「獨立與現狀相近」的狀態；65 歲以上仍以支持獨立為主要傾向。

此次調查於 10 月 13 日至 15 日進行，有效樣本 1,070 份，採市話與手機雙底冊抽樣，在 95% 信心水準下抽樣誤差約為正負 3 個百分點。

