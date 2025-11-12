統神兒子晨晨偷刷媽媽卡！《Roblox》儲值一萬遭鎖帳號 003親曝後續處理方式

玩線上遊戲時儲值課金早已變成許多人生活中的一部分，各個遊戲為了讓玩家們掏錢也是使出了渾身解數，有時候沒有特別注意可能會在不知不覺中一擲千金，甚至課金上癮。光是成年人都能常常一不小心花太多錢在遊戲上，更別提心智尚未成熟的小朋友了。這陣子實況主亞洲統神的大兒子「晨晨」因為在《Roblox》偷刷卡一萬元新台幣儲值變成了社群話題，也引起了大家對於未成年人儲值遊戲的討論。

右邊是晨晨不是左邊（來源：亞洲統神 FB）

8 日統神實況中途有觀眾斗內詢問晨晨最近有做出什麼創舉，統神便分享了晨晨花了一萬多塊新台幣儲值《Roblox》被老婆 003 修理的事件。統神表示似乎是因為給晨晨玩遊戲的平板裡有綁定信用卡支付功能，被晨晨用來在遊戲裡消費後 003 一開始以為遭到盜刷，所以趕緊向信用卡公司註銷卡片並申訴盜刷；還好現在不論是應用程式商店還是《Roblox》都會對未成年消費進行退款，所以最後遊戲官方有退回晨晨的儲值款項給統神夫婦，只是代價是晨晨的遊戲帳號被官方鎖定了，後續還被網友們開玩笑稱「提前領到普發一萬」。

Roblox 這幾年在台灣也是備受小孩喜愛（來源：Roblox）

因為 003 時常會分享教育小孩的日常與心得，所以實況結束後許多好奇事件詳細經過的網友跑去 003 的臉書粉絲團留言，003 則是非常有耐心地與網友進行討論。003 表示晨晨儲值的事情發生在上個月，對於在遊戲裡儲值這件事自己一直有在進行教育，只要晨晨想要儲值的時候有與她進行討論的話 003 會讓晨晨儲值，因為這樣或許能讓晨晨藉由遊戲學習金錢規劃，只是晨晨大概是因為玩的遊戲具有時效性必須當下儲值才能獲勝，所以他完全沒有告知 003 就擅自儲值。

003 提到這件事其實是第二次發生了，第一次 003 沒有罵晨晨而是好好說明、第二次則嘗試不同方法決定用罵的。另外 003 說道目前尚未找到最好的解決方式，不過因為自己陪同遊玩時晨晨都沒有出問題，所以 003 決定除非自己陪同否則晨晨不能玩那個遊戲，也要讓晨晨養成觀念知道找父母幫忙是沒有壓力的事情。另外 003 特別幫晨晨澄清他沒有偷拿信用卡，但不知為何即便 003 已經沒有綁定任何付款方式還是能讓晨晨先拿到付費道具、等到遊戲更新時跳出須輸入付款方式才進行扣款。

《Roblox》是一個允許用戶自行設計遊戲上架供他人遊玩的平台，開發者可以製作遊戲、裝飾等內容，透過讓玩家們在他們的遊戲裡付費或購買道具進行營利，遊戲用戶以未成年人為大宗。近年來歐美社群對於 Roblox 官方的批評一直都沒停過，主要的問題除了前陣子爆出的兒少性剝削風波以外，也有許多人批評 Roblox 放任微交易系統氾濫導致遊戲內容變質。不過關於未成年儲值這件事還是要靠父母適度的教育才可解決，畢竟別說小孩子了，課金這件事只要衝動起來就連大人都有難以抗拒內心惡魔的時候，所以理性的 003 沒有直接把矛頭指向遊戲，而是認真探究如何從教育的方面處理問題。