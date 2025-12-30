統神想送兒子出國學英文！選「1國家」網困惑：都是華人…

娛樂中心／周希雯報導

電競實況主「亞洲統神」張嘉航，憑藉誇張又直率言論深受粉絲喜愛，家庭生活同樣備受關注；他和老婆003（陳卓君）育有3名兒子，其中大兒子晨晨同樣人氣極高。近期統神在直播透露，明年初將到訪馬來西亞10天，因為計劃送晨晨到當地留學、把英文練好；重大決定引發網友討論。

統神近期在直播透露，1月28日到2月7日將出國旅遊，當作提前給自己放年假放鬆，地點則是老婆指定的馬來西亞，「因為她想說看有沒有辦法，讓晨晨之後國中或高中去那邊唸個3年書。」對此，這趟除了是家庭旅遊，也是提前幫兒子考察環境，統神也認同妻子的決定，「把英文唸起來，我覺得也不錯」，如果晨晨未來真的赴馬留學，夫妻倆也會一同前往陪同。

想送兒子到馬來西亞學英文！統神1原因「不選美國、新加坡」網困惑：很怪

統神（左）和愛妻003（右）提前到馬來西亞幫兒子查看環境。（圖／翻攝「godtoneasia」IG）

至於為何選擇馬來西亞的語言學校，而不是像美國、加拿大或新加坡常見的國家，統神坦言「我跟各位講，太貴了，我們要講求那個CP值啊」，認為大馬也有不少語言學校，費用相對親民，但還是要實際看過才能做決定。統神指出，「如果能夠花個兩三年去把英文學好，真的很重要，因為你英文學好了，基本上就能學習任何語言」，認為只有把英文學好，未來遇到外國人也不用擔心。

想送兒子到馬來西亞學英文！統神1原因「不選美國、新加坡」網困惑：很怪

統神為追求CP值選擇了馬來西亞。（圖／翻攝「godtoneasia」IG）

統神的重大決定隨即被轉發到PTT，一票網友疑惑表示，「那邊算多語言，但英文絕對不算主流」、「真的要學全英語環境，去那邊會學得很怪吧」、「要CP值不是應該送菲律賓」、「送澳/紐比較實際，但你要確定你送過去的環境不會還是一堆中文，不然等於沒用」。也有人笑說，「回來會講馬來語，廣東話，福建話，划算喔」、「統神這麼有錢還在意CP，真的笑死」、「去馬來西亞結果發現都是華人」。

