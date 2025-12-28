統神打LOL遇強震嚇傻：921喔？下秒繼續吃兵 網翻12年前對比笑歪

【緯來新聞網】台灣東部海域昨（27日）晚間23時5分發生規模7.0強震，全台感受劇烈搖晃。當時，網紅實況主統神（張嘉航）正在開台，結果突然發生地震，讓他驚慌直喊：「地震！這是921喔！」但身體仍坐在原地，對比12年前遇到地震倉皇離去，兩者反應差很大。

統神。（圖／翻攝自亞洲統神-張嘉航臉書）

統神昨晚在Twitch平台直播打LOL（英雄聯盟），期間感受到明顯地震，直喊：「地震！地震！很晃啊！」、「太誇張了啦！921喔！」更抱怨國家級警報提醒太慢，不過他完全沒有離開座位，專注在打遊戲，後來還不忘把被晃歪的鏡頭轉正。



畫面被轉發到Threads，掀起網友熱烈討論，「一直喊921結果連站起來都沒有」、「超好笑嘴巴喊很大聲，身體很誠實繼續乖乖打」、「阿航台灣人，再晃都不跑」、「嘴巴喊地震，但是身體還是很誠實地在吃兵，真不愧是職業玩家欸！一生懸命了」。



另外，也有人回想起，2013年10月31日20時2分發生芮氏規模6.4強震，當下統神嚇到露內褲逃跑；如今12年過去，再度發生地震，統神雖然會害怕，但沒有落荒而逃。



網友翻出12年前的影片，紛紛留言朝聖簽到：「2025／12／27地震很強，然後繼續吃紅，成熟男人的進行式」、「回顧一下」、「很強很強」、「我又來看一次了」、「這次桃園震得很厲害」。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

潘綱大選垃圾山約會柯泯薰竟說「浪漫」 蟑螂、老鼠成電燈泡...

YouTuber情侶分手+1！金魚腦掰了8年男友 曝頻道未來經營動向