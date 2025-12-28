統神直播遇7.0強震驚喊「地震好晃啊」 身體誠實反應網笑：晃到完也沒跑

統神昨天直播遇上地震。（圖／趙文彬攝）

台灣東部海域昨（27）日晚間23時05分發生芮氏規模7.0地震，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里海域，深度72.8公里，全台共17個縣市震度達4級以上，民眾感受明顯，全台多地傳出持續搖晃長達30秒。知名實況主統神（張嘉航）當時正在進行遊戲直播狂喊「地震！地震！很晃啊！921啊！」但手上仍不停在打遊戲，笑翻大批網友。

昨晚地震發生時，知名實況主統神（張嘉航）正在進行遊戲直播，畫面突然劇烈晃動。他在鏡頭前驚呼：「地震！地震！很晃啊！921啊！」語氣明顯慌張，甚至一度抱怨災防告警「太慢了」，但即便如此，他全程未離開座位，雙手仍繼續操作滑鼠與鍵盤。

廣告 廣告

根據直播片段顯示，統神在地震期間持續遊玩，僅短暫查看手機訊息並調整因搖晃歪掉的鏡頭。他的行為引發網友關注，許多人紛紛留言調侃，「喊得大聲卻不跑」、「超好笑嘴巴喊很大聲，身體很誠實繼續乖乖打」、「不愧是台灣人，再晃也不離開電腦椅」、「一直喊921結果連站起來都沒有」、「地震再大野怪還是得吃」、「晃到完也沒跑，還在那靠X提醒慢真的很好笑」。

有網友更笑稱，統神過往曾因地震倉皇逃跑、內褲露出，這次則全程堅守直播崗位，堪稱「進化版統神」。也有人表示，這種淡定反應正是台灣人對地震習以為常的寫照，甚至戲稱「看好了，台灣人只示範一次地震該怎麼辦」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

小巨蛋剛下台就天搖地動 李聖傑慶功受訪突遇規模7.0地震

李聖傑等26年圓夢 小巨蛋萬人齊唱〈癡心絕對〉第10017次的感動

摔落兩米舞台嚇壞粉絲 阿信爆料「收到笑我的訊息」