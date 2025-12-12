統神紅到韓國！打《英雄聯盟》韓服操作爆炸，131萬訂閱實況主怒稽查：真的是PRO？

《英雄聯盟》太平洋 PCS 聯賽隊伍 HPS 雖然今年只有第一賽季打進季後賽，其餘賽季都以後段名次結束，不過老闆兼自費選手 Godtone 亞洲統神一直都很認真地在韓服征戰。可能是運氣問題也可能是狀態還沒回到油膩麥克風時期的自己，統神在韓服高分場裡面的表現一直起起伏伏，最近還因為輔助表現太差慘遭韓國擁有 131 萬訂閱的實況主公審。

阿航又紅到韓國去了（來源：랄로 cheek）

10 日晚上統神跟冠緯在一場韓服平均牌位翡翠 3 的遊戲裡分別玩輔助納帝魯斯與上路關，但在遊戲過程中統神一方只有中路賽勒斯均勢、打野劫勉強扛住壓力，上路的冠緯還有統神所在的下路都呈現完全爆炸的狀態，最終統神的戰績是 1 / 9 / 2 被 op.gg 認證 0 分；而冠緯則是 2 / 10 / 2。恰好玩賽勒斯的是韓國一位 Youtube 有 131 萬訂閱、 Chzzk 超過 35 萬追蹤名為「랄로（Ralo）」的大實況主，遊戲結束後 Ralo 把打野以外的人全部檢舉一遍，接著有觀眾在聊天室跟他說納帝魯斯是在 Twitch 有兩千觀眾的台灣職業選手，於是 Ralo 就進入 Twitch 搜尋統神的實況台。

冠緯的台可以看到遊戲全程（來源：冠緯 Twitch）

剛好 Ralo 點進去時統神正在反駁聊天室說他是雷包的言論，看到選角畫面上顯示冠緯還有統神的遊戲 ID 後 Ralo 確定統神就是上一場的輔助，儘管 Ralo 應該是聽不懂中文但聽到統神的大談還是讓他怒罵「欸，這真的是真人喔？」、「說那麼多幹嘛，不用辯解了啦。」之後 Ralo 難以相信統神真的是職業選手還特地跑去 DeepLOL 搜尋確認，結果一輸入 QQPR 就跑出統神的臉還有職業選手認證標示，讓 Ralo 無奈地笑著問他是哪支隊伍的。隔天 11 日晚上統神直播知道自己被罵時進行了一下覆盤，同樣在實況的 Ralo 特地開 Twitch 用英文嗆統神「你怎麼這麼多藉口？」不過兩人因為語言不通沒有正面對決，後續統神想要撞場 Ralo 還打出四連敗差點從翡翠 4 下去白金。

PRO（來源：랄로 cheek）

今年一整年統神陸續使用了約 4 支帳號遠征韓服，由於那些帳號近兩年都打上過大師牌位，到統神手上時當季最高牌位也至少有鑽石，所以高隱分的統神會不斷撞到韓服鑽石的對手，只是在這環境裡統神很多時候輸多贏少，今年還把一支原本是大師的帳號打下去白金。客觀遊戲表現不佳加上統神的遊戲 ID 都是使用諸如「HPS godtone」、「asiagodtonegg」等等與本人可以連結的暱稱，在一部分台灣觀眾的推波助瀾下韓國論壇早就流傳過他的傳說。如今被韓國大實況主公審後 韓國論壇 再度有人貼出統神與 HPS 戰隊的韓國 NamuWiki 介紹頁面，以特殊的形式讓韓國玩家認識自己。