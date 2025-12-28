統神開台遇地震 驚喊「非常強喔」！下秒反應笑翻網：不愧是台灣人

娛樂中心／李紹宏報導

昨（27）晚在台灣東部海域發生規模7.0地震，不少人相當恐慌，也在社群軟體上回報消息，甚至知名實況主統神（張嘉航）地震當下還在遊戲直播，表情反應成為焦點。當時統神激動狂喊「地震喔！Ｘ超晃！」，不過手卻沒閒著，還在打遊戲，讓網友笑翻，「X邀，一直喊921結果連站起來都沒有哈哈」。

亞洲統神開台遇地震。（圖／翻攝自亞洲統神Twitch）

社群軟體Threads上流傳一段影片，地震當下，統神剛好在開遊戲直播，嚇得他大吼狂叫「地震！地震！哦Ｘ！很晃啊！太誇張了啦，螢幕！921啊！這邊921！」並抱怨手機災防告警通知來得太慢。然而，驚嚇之餘，他仍留在座位上繼續操作遊戲，甚至一邊調整晃動的攝影鏡頭。

影片曝光後，、引起超過54萬人次瀏覽，讓網友直呼不愧是台灣人，「超好笑嘴巴喊很大聲，身體很誠實繼續乖乖打」、「以前就露內褲逃跑了！現在直接噴地震」、「很晃繼續打LoL（英雄聯盟），這就是職業選手對遊戲的尊重嗎」、「不愧是電競不死鳥」、「地震很強很強2025版，睽違12年版本」。

事實上，台灣民眾對地震已相當習慣，面對搖晃多數人能保持冷靜，並非每次都優先選擇撤離。不過再次提醒民眾，即便熟悉地震防災，仍需做好居家及個人安全準備，防範可能的餘震。

