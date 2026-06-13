統神「豆腐鴨血冰水」吃法超洗腦！3年前影片再翻紅 本人回應了

統神曾曝鼎王吃法「豆腐鴨血冰水」，3年後影片再度翻紅。（圖／翻攝IG／＠hellpigshps）

台灣知名實況主統神張嘉航向來以直率風格與獨特發言受到網友關注。近日，他過去分享的一段鼎王麻辣鍋用餐經驗再度被網友翻出討論，其中「豆腐、鴨血、豆腐、鴨血、冰水、冰水」的經典吃法意外掀起熱議，相關片段也在網路上再次爆紅。

這段影片最早可追溯至2023年，當時統神在直播中分享自己前往鼎王用餐的心得。他表示，該店四人桌最低消費為650元，再額外加點50元油條後，就能享用白飯、冰水、豆腐及鴨血等品項無限供應，「若飯不夠，店員會跟你90度鞠躬，『貴賓對不起，我們現在白飯在煮，需要等一下，不好意思，貴賓』。我去過鼎王啊！這種態度的啊！鼎王把你當貴賓，點菜的、送菜的還是個美女，不吃飯還有得看！」

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隨著相關片段近期再度被網友轉發，統神也在直播中親自回應。他透露自己至今仍會前往該間麻辣鍋店用餐，而且今年已經回訪3至4次。

統神笑稱，自己多年來維持相同點餐模式，進店後幾乎不會額外點飲料，而是直接向店員表示要「冰水一壺」。隨後便開始執行他的經典用餐公式：「豆腐、鴨血、豆腐、鴨血、豆腐、鴨血、冰水、冰水、冰水」，認為只要照著這個節奏，就能以相對低的花費吃得相當滿足。

不過統神也坦言，近年來店家價格確實有所提高。他回憶，去年造訪時曾覺得豆腐口感略有變化，但今年再度前往時發現品質已有改善，因此增加回訪次數。

影片再次受到關注後，也吸引大批網友留言討論。不少人笑稱「鼎王要不要出一個統神套餐啊」、「根本是麻辣鍋界的SOP」、「鼎王乾脆直接請阿航代言了啦」、「三年前的哏又流行回來」、「真的是電競不死鳥，又復活了」、「鼎王如果夠聰明，就直接招待統神去吃一頓粗飽的，不死鳥的威力超狠」、「台北常去的那家倒了，搬回桃園之後常去的那家也倒了，竹北鼎王撐住」。

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