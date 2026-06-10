統神「鴨血豆腐冰水」迷因再暴紅！網見1事不忍了

娛樂中心／駱瑩倫報導

台灣電競不死鳥「亞洲統神」張嘉航長期以直白又帶哏的直播風格聞名，常在與觀眾互動時冒出各種金句。近日他多年前分享的一段「麻辣鍋用餐心得」再度被網友翻出，引發二次暴紅討論，也讓他本人在直播中親自回應，笑稱自己今年已經回訪該店三、四次，還不斷重申那套自創的吃法公式：「豆腐、鴨血、豆腐、鴨血、豆腐、鴨血、冰水、冰水、冰水」，強調只要照這樣點，就能用最低消費吃飽。

2023年時，統神在直播中分享自己去某間麻辣鍋餐廳用餐的經驗，指出該店一桌四人最低消費為650元，再加點一份50元油條，就能享有白飯、冰水、豆腐與鴨血等品項「吃到飽」。他還形容店內補餐與服務流程十分順暢，即使白飯沒了，店員也不會擺臉色，態度良好不會讓人感到壓力，整體用餐體驗輕鬆自在。

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統神

「亞洲統神」張嘉航以直白又帶哏的直播風格聞名。（圖／翻攝自「亞洲統神-張嘉航」臉書）





沒想到這段內容近期被網友重新挖出瘋傳，統神也在直播中再次談起此事。他透露自己至今仍會造訪該麻辣火鍋店，不過依然不會點飲料，一進門後就直接向店員點「冰水一壺、冰水一壺、冰水一壺」，接著開始重複他的經典節奏：「豆腐、鴨血、豆腐、鴨血、豆腐、鴨血、冰水、冰水、冰水」，笑稱這樣就足以吃飽。不過他也補充，該店價格確實偏高，並坦言去年造訪時覺得豆腐口感略有下降，但今年再訪後又恢復水準，因此近期回訪次數增加，截至目前已經去了三至四次。

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統神指出，該麻辣鍋店一桌四人最低消費為650元，就能享有白飯、冰水、豆腐與鴨血等品項「吃到飽」。（圖／翻攝自「hellpigshps」IG）





這段影片再度暴紅後掀起網友熱烈討論，不少人笑翻留言：「被洗版到都想去吃了」、「已經分不清是原片還是本人在重播」、「本尊玩哏最為致命」、「不愧是CP值達人」、「白飯無限城」、「都被他冰水一壺、豆腐鴨血、冰水一壺、豆腐鴨血、豆腐鴨血、冰水一壺吃倒了」，還有人打趣表示這套「冰水＋豆腐鴨血循環」已經成為另類用餐模板，甚至有種被他成功帶風向的錯覺，討論熱度持續延燒。





原文出處：統神「鴨血豆腐冰水」迷因狂洗版⋯神級吃法再暴紅！網見1事凍未條：想去吃了

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