統籌分配款減少 台東池上托育中心工程停擺

池上鄉公所去（2025）年提案，要將舊有的托兒所改為托嬰中心，經費要1400多萬，已經通過中央審核。原本鄉公所只要自籌5%，約70多萬元，但由於今年中央統籌分配款重新調整、減少補助，鄉公所變成自籌款提高到30%，要400多萬元，現在工程無法進行。

池上鄉長林建宏表示，「這對於一個沒有任何稅收來源的鄉鎮，它其實是一個很沈重的負荷跟壓力。」

這是因為台東縣的財政變成零負債，115年中央統籌分配款依公式計算調整了台東縣的自籌款比例，從10%調高到50%，中央對台東的補助變少。

但不只是池上鄉育兒福利遭遇這樣的情況，有部分鄉鎮今年也會面臨相同情形，縣府和行政院東部辦公室表示會全力協助，讓已經核定的育兒福利政策能持續推動。

行政院東辦執行長洪宗楷回應，「那是不是能夠酌情衡量，依據核定的時候的5%來做處置，我想這都是我們未來可以繼續協助公所來爭取的部分。」

台東縣社會處處長陳淑蘭說明，「托育的部分還是我們政策的一個規畫的方向，所以我們還是會積極跟公所協力，把這個托育中心建置完成。」

社會處表示，今年台東縣的育兒補助政策執行經費，經過計算也還缺1.5億元，不過會檢討年度整體預算，再跟中央溝通，希望能調整補助的額度。

