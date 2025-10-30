統籌分配款 桃園增141億 交通運輸優先

桃園市政府2026年度統籌分配稅款實際可運用財源增加141億元，主要投入交通運輸路網建設。（姜霏攝）

桃園市政府2026年度統籌分配稅款653億元，較今年增加295億元，但減少中央一般性及計畫性補助共154億元後，實際可自行運用財源僅增加141億元。市府表示，明年度主要增加項目著重強化重大公共建設的資源配置，如軌道建設、道路闢建及養護，以及校舍整建等，其中交通運輸路網占約62.81億元。

市府說明，雖然中央明年度多給桃園141億元的補助，但市府自己的收入卻減少了34.5億元，所以整體收入只比今年多106.5億元，但明年度歲出預算較今年度增加了70.9億元，其中資本支出就增加86.66億元，成長23.34％。因此，市府必須依既定預算審慎使用，並嚴格遵守財政紀律，確保每一分經費都妥善運用。

廣告 廣告

市府表示，明年度主要增加項目為交通運輸路網約62.81億元，包括都會區鐵路地下化計畫經費增加29.58億元、都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫經費增加26.09億元，以及基北北桃公共運輸定期票計畫經費增加7.14億元。其餘規畫為公共建設約23.48億元、解決少子化措施約1.52億元、教育文化約37.92億元、高齡者照顧約3.77億元及運動健康約4.52億元。

民進黨市議員許家睿指出，新版財劃法雖增加挹注統籌分配稅款295億元，但由於中央財政緊縮，實際新增財源僅141億元。這141億元扣除市府列出的優先新增項目，包含軌道建設58.15億元、道路闢建及養護19.8億元及校舍整建28.9億元，也僅剩餘34.15億元，明年市府預算案歲入1660億元，歲出1780億元仍然短絀120億元，期盼市府核實檢討預算執行，維持財政紀律。