統籌分配稅款計算分母瑕疵解套 立院三讀修正財劃法離島條款

行政院日前表示，立法院去年底修訂新版財劃法，因公式錯誤，導致統籌分配稅款有新台幣345億元無法完全分配，離島問題更加嚴重。國民黨坦承公式部分有小瑕疵，因此提出財劃法第16之1修正案，將本島19縣市及離島3個分開計算，解決問題，今日於院會三讀通過。不過院版財劃法修正草案目前仍無修法進度。

去年底通過的財劃法修法中，第16-1條，水平分配「本島 19 縣市」與「離島 3 縣」的統籌分配稅款時，將離島應分的部分，分母誤設為「全部縣市（22 縣市）」而非「僅離島 3 縣」。因此造成「離島部分分配比率計算錯誤」、更進一步導致民國115年度總預算有約新臺幣 345 億元無法完全分配的情況。

國民黨也坦言修法瑕疵，並提出補破網修正，21日於院會三讀。三讀條文將原本錯誤的分母公式修正外，也同時修正第38條，要求施行日期溯及至民國114年3月21日起生效。

民進黨團幹事長鍾佳濱發言指出，這一年修財劃法到底修什麼大家都搞不清楚。去年通過的財劃法姑且稱為新版財劃法，當時行政院就提醒公式錯誤，直到公式錯誤造成損失後，藍白才提出修法，宣稱要幫地方解決財政問題，但是行政院已經提出完整院版，昨天立法院長韓國瑜也跟行政院長卓榮泰也見面討論。

鍾佳濱說，行政院已經送出院版財劃法，為何不能共同一起解決22縣市問題呢？提醒明年要選舉的都是國民黨、民進黨百里侯，民眾黨好像不參賽，所以不在乎地方財政會被財劃法拖垮，「請國民黨不要再笨了。」

國民黨離島立委陳玉珍則說，當初修法時，民進黨一開始根本沒有要修財劃法，以拖待變。今天要表決的條文，是為了民進黨說公式不清楚，只好再修法，把離島區分出來，來明確法令。肯定行政院終於願意提出版本，但是中間還有很多條文是不明確的，等行政院說清楚，再審查院版。

白委黃珊珊則說，行政院慢了一整年才提出財劃法，事實上新版行政院財劃法，少了整整2600億，當行政院長開記者會說增加更多錢，但扣掉地方補助款的減少，是少了整整2600億，這不是為了地方自治在著想。離島的分母瑕疵需要解決，但執政黨不要欺騙國人，用數字遊戲假裝重視地方自治。

