統計數據真空下 意見分歧的聯準會降息0.25個百分點、12月停止縮表
美國聯邦準備理事會（Fed）週三（29日）宣布降息1碼（0.25個百分點），符合預期。這次聯準會是在政府關門、缺乏最新經濟數據的情況之下「摸黑」降息，有理事要求更大降幅，有理事則要求停止降息。
在連續第二次降息下，聯準會把基準利率降到4%至3.75%水準，並將在12月1日停止縮減聯準會資產負債表（停止縮表、停止量化緊縮），以支持正在走軟的勞動市場。
不過，聯準會主席鮑爾警告：「在委員會本次會議的討論中，對於（下次利率決策會議）12月應如何進行存在強烈分歧。」他補充說：「在 12 月會議上進一步降低政策利率並非是必然的結論。 絕非如此，政策並非預先設定好的軌道。」，這使得週三開盤後持續小漲的美國股市，轉頭回吐原本漲幅。週三收盤，美股三大指數收在平盤上下。
聲明中，聯準會官員重申他們評估「就業成長放緩」，表示「近幾個月來，就業風險有所上升」。決策理事們把美國當前的經濟增長定性為「溫和」，並指出通膨「自今年年初以來有所上升，並仍處於略高水平。」
投票理事中絕大多數同意降息1碼，10票贊成，但有2名理事投下不同意票，而且看法南轅北轍。9月才由川普補上、有可能成為下任聯準會主席的米蘭（Stephen Miran），主張應該降息2碼而非只是1碼；堪薩斯聯邦準備銀行總裁、具投票權的理事施密德（Jeff Schmid）卻是主張不降息。
這次的聯準會利率決策缺乏關鍵的失業率統計，聲明中聯準會決策官員表示「截至8月」的失業狀況有所上升，但仍處於低點。同時指出「現有指標顯示」經濟持續以溫和步伐增長。
聯準會預計通膨雖然仍偏高，高於理想中的2%，但有望持續放緩；但是對於就業市場的憂慮加深，聲明中寫說：「近幾個月來，就業面臨的下行風險有所上升。」
02:25發稿
02:40更新
04:18更新（更新收盤狀況）
