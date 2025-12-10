統計每月經常性薪資中位數 主計總處：過半勞工低於4萬元

台灣今年的經濟表現有多亮眼，數字會說話。從經濟成長率來看，台灣今年是7.37%，亞洲四小龍之首；新加坡4%、香港3.2%，南韓則是0.9%。

觀察人均GDP的表現，台灣今年是3萬8066美元，明年可望首度突破4萬美元；日本3萬7436美元、南韓3萬7430美元、新加坡則是9萬3956美元。

但這光環的背後，台灣卻有一半的勞工，每月經常性薪資領不到4萬元。

科技業林小姐表示，「科技業應該很容易達標，經常性薪資，不過也是要看科技業的就是，你的職務相關內容會不太一樣。」

視光業黃先生說，「高科技產業的薪水差很多，像我們這種就是自己夠用就行了。」

主計總處，10日公布今年1到10月，經常性薪資平均4萬7803元、年增3.08%，創26年同期最大增幅，但低於整體平均的行業別，包含住宿及餐飲業，只有3萬4995元，美容美髮等其他服務業則是3萬6671元。高於整體平均的行業，金融及保險業超過7萬，專業科學及技術服務業超過5萬8000元。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，「經常性薪資一般會增加的話，主要的原因有基本工資的調整、廠商的加薪，那可能也跟工作的日數或時數有關係。」

中央大學台經中心執行長吳大任表示，「因為我們的產業發展確實是有兩極化的現象，你是台積電的工程師、聯發科的工程師，那你的薪水當然是非常非常地高，但是我們其他的差不多1000萬左右的就業人口，他們的產業也沒有發展地特別好，甚至有些受到對等關稅的影響，現在甚至在衰退。」

學者指出，台灣就業人口最多的就是服務業，多達700萬左右，要想讓雇主願意聘僱全職員工，進而加薪留人，拉抬國旅商機是選項之一，整體服務業營收提高，才能改善低薪。