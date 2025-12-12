統計：全台遊蕩犬達14萬 傷人、襲擊動物事件頻發生

農業部近7年統計，全台遊蕩犬數量，2018年為14萬6773隻，之後逐年攀升，2020年為15萬5869隻，到了2022年，多到15萬9697隻。直到近期2024年，終於下降到14萬1584隻，較之前減少約1成多。

相信動物協會執行長郭璇表示，「高強度絕育這樣的做法，就是在人類到現在的歷史上，唯一有被科學證據證明過，它可以讓狗變少的方式。」

即便農業部認為，餵食者協助抓紮有助數量減少，但餵食、抓紮後原置，是不是解決遊蕩犬問題最好的方法，各界看法卻不同。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，「如果一昧的一直強調說TNR才是王道，它是唯一的一個解方，我覺得這裡面有一個很大的風險，就是說它會變相的讓很多飼主，他就覺得說，反正很多動保團體都在做TNR，那都有很多愛心人士在街頭照顧，我不想養了，我往街上丟就好了。」

而不少聲音認為，餵食者應視同飼主，連帶負飼主責任。

陳玉敏表示，「小花（狗）追人，昨天追車，這個時候，所有的飼主都要面，所有的餵養者都要面對一件事，就是你必須負起這個責任。」

而飼主責任，除了公共安全，還應包含公共衛生，例如需帶牠們看醫生、打疫苗等。

遊蕩犬餵食者陳品穎指出，「一次性的或許可以，你要是說，每隔一段時間把牠們通通抓來醫院醫療，捕捉牠們並不容易，我們有時候要抓1隻野犬花好幾年。」

遊蕩犬問題，需系統性地解決，其中涵蓋動保人力不足、收容空間不夠等問題；尤其是最重要的，源頭管理和飼主責任。

農業部動保司副司長陳中興說，「只有特定寵物業者，他才可以繁殖然後去販售犬貓，所以我們也希望說，未來在家戶繁殖的這個部分，能夠把這個門給關死。」

郭璇表示，「我們其實很希望大眾跟政府，都把更多的目光，放到這群狗跟這群人身上，因為他們才是比較更該被管理，甚至也是更好管理的。」

餵食者有各種樣貌，遊蕩犬也有各種生態；遊蕩犬的問題龐大複雜，需要各方多些理解與對話，政府更該提升絕育率、加強源頭管理與監測。