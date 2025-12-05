統計：城市移民掃蕩行動被捕者 大多數沒犯罪前科

川普政府移民掃蕩行動之下，全國幾個主要城市累計數千人遭到逮捕，但最新聯邦統計數據顯示，對於有犯罪紀錄的移民來說，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)大張旗鼓的執法行動逮捕成效，其實不如例行執法任務。統計顯示，ICE在洛杉磯、芝加哥、華府以及麻州各地的移民查緝行動中，落網人數當中超過一半並沒有犯罪前科，全國各地遭到逮捕的人數當中，則有三分之一沒有犯罪前科。

移民統計資料庫「驅逐出境數據計畫」(Deportation Data Project)從訴訟案件中取得數據，內容包括截至10月15日為止的每一次ICE移民逮捕與拘留紀錄。本周在明尼亞波利斯、紐奧良展開的最新一波移民掃蕩，還有北卡羅來納州11月的移民查緝，目前則還沒有統計數字。

川普政府先前表示，「庇護城市」(sanctuary city)政策讓ICE幹員較難查緝曾經犯罪的移民，因此有必要推出雷厲風行的掃蕩行動，邊境巡邏隊（Border Patrol)、國民兵(National Guard)等聯邦部隊紛紛加入支援，擴大查緝範圍。不過，這些行動讓許多居民的日常生活被打亂，引發群眾抗議與示威。地方政府首長則說，這些行動對於讓城市變得更加安全毫無助益。

紐約時報報導，根據數據分析，在這些掃蕩行動裡遭到逮捕的移民當中，有犯罪前科者不到30%，有暴力犯罪定罪紀錄者只占極少數。遭到逮捕的移民當中最常見的非暴力犯罪前科，是酒後開車以及交通違規。

數據顯示，川普總統二度執政以來，有攻擊、搶劫、謀殺等暴力犯罪定罪紀錄而遭逮捕的移民，到了今年10月中旬已經下降到5%。相較之下，2024年同期的比例為15%。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)表示，國土安全部鎖定目標是最窮凶極惡的非法移民，包括殺人犯、強暴犯、黑幫分子、戀童癖及恐怖分子，ICE在全國各地逮捕的非法移民裡，有70%在美國國內有刑事定罪前科或遭刑事起訴。

