統計：2024年社保支出年增2.3％ 高齡給付逾1.3兆元創新高

行政院主計總處近日發布去年全國社會保障支出（SPE）統計，支出總額共2兆6953億元、年增2.3％，占總GDP的10.5％。另外，主計總處也首次公布歷年「社會保障總體有效覆蓋率（SPC）」，至去年為止已攀升至94.8%，平均每人得到的社會保障約11.5萬元、年增2312元。

而在各類別社會給付項目中，以「高齡」類別支出達1.3兆元、占比近5成最多；其次為「疾病與健康」類別，雖然因疫情趨緩已減少401億元，但金額仍有約8639億元，與高齡給付合計後，占總體支出比例仍逾8成。

主計總處分析，受到人口高齡化影響，退休給付請領人數、長照量能與給付均持續增加，因此「高齡」給付項目，自2019年起已連續6年支出破兆元，且不斷創新高。另外，由於政府調高0至3歲托育補助、拉近公私立學校學雜費差距等配套措施，「家庭與小孩」社會給付占比年增3.4％、達整體7.6％，增幅將近1倍。

此外，近年隨著推動少子女化對策計畫，擴大發放育兒津貼，並依據「最低生活費」標準調整低、中低收入老人生活津貼後，導致領取現金給付人數增加，加上勞工、農民職業災害保險強制納保等影響，使SPC也從2016年91.5%，逐年增至2024年94.8%。

根據主計總處資訊，社會保障支出是指政府為減輕家庭或個人，承受高齡、身心障礙、遺族、疾病與健康、生育、家庭與小孩、失業、職業傷害、住宅、其他貧窮等10項類別風險或負擔，提供民眾健康及生活保障的支出，具有所得重分配及促進特定保障目的等功能。

根據國際勞工組織（ILO）制定的世界社會保障規範，社會保障總體有效覆蓋率的計算方式，是領取小孩、失業、職業傷害、生育、高齡、身心障礙及脆弱群體等7項現金給付的其中一樣、或任何社會保險參與人口占總人口的比重，僅領取實物給付者則不計入。