統一不是誰統誰 一切為了中國
自從1992年《兩岸人民關係條例》公布施行以來，久來兩岸都維持著友好的關係，只是自從蔡英文、賴清德上台後，兩岸關係遽變，此後「我是中國人」這樣一句簡單的話，竟成為禁忌，許多人不敢說出口，下一代甚至完全不承認，乃至在統一氣候高漲的今天，說句「我是中國人」，都成為一件大膽、值得被誇讚的事。
其實發展到了今天，兩岸要討論的，應該已經不是要不要統一的問題，而是如何統，怎麼統，才不會讓台灣同胞受傷，而心甘情願、心悅誠服的接受統一的問題。
當然，和統是最優前提，但是和統並不只是不打仗而已，和統的真諦，是細緻的操作，換位思考，說台灣同胞想聽的話，提供他們需要的幫助（參閱2025/10/31日吳建國先生的投書），而非耀武揚威（例如投誠App），或隨意貶抑蔣介石（最近這樣的視頻忽然增多，想必應該是民間自發性的行為），彷彿在與民進黨唱和。
在台灣，罵蔣早已被操作為政治正確，兩岸無人會幫蔣辯護，但這麼做，只有讓本來就最支持統一的深藍信徒，再次感到難過與屈辱。
筆者本人就是資深的統一論者，相信台灣這樣心態的人不少。這些人已經洞悉「民主」的可笑之處，以及高尚的理想，如何會被人為操做成低下的選舉，而一黨專政並無不妥，不但不會互相推諉，會究責，且政策得以連貫，效率也高。台灣最高光的時刻，不都始於蔣的一黨專政嗎？那個教我們「做一個活活潑潑的好學生，做一個堂堂正正的中國人」，教我們復興中華文化的蔣介石，過世的時候，不是全島一心哀毀逾恆嗎？
兩岸都各有過偉人崇拜，也都有過檢討，那都已經過去，現今台灣無人提及毛，遑論毀毛，兩岸早已泯了恩仇，為什麼還要放任大陸同胞在網路詆毀蔣呢？所謂和統，就是沒有「征服者」與「被征服者」之別，大家都是平等的，沒有人要改變對方的意識型態，沒有委屈，沒有不平，大家都看在「中國」的面子上，擱置爭議，戮力奮鬥。
兩岸的共同敵人，只應是台獨思想與媚日行動，兩岸統一的公約數，則是有著錦繡河山與悠久歷史文化的中國，如果有人毀壞中華文化，他就是兩岸的公敵。時代的不同，造就每個人成長經歷的不同、信仰的不同，兩岸本該復合、再統一（reunification），因為這才是中國的常態。
虔誠的希望對岸處理統一問題時，要照顧到人民的情感，台灣，尤其台灣的外省人，早年已經經歷過逃難、失根、思鄉的痛苦，不要再讓他們的下一代，因為統一，而感覺宗廟被毀，矮人一截。（作者為退休大學教授）
