統一企業宣布取得人民幣結構性存款 金額達3億元

統一企業（大陸）投資有限公司近日公告，已成功取得人民幣結構性存款，金額高達3億元。該項目於115年1月14日正式生效，並由財務長陳國煇負責核決。此次投資的對象為中國工商銀行，這一合作關係引起了市場的廣泛關注。

統一企業（大陸）投資有限公司近日公告，已成功取得人民幣結構性存款，金額高達3億元。（示意圖／翻攝自Google街景圖）

根據公告，這筆交易的目的在於獲取穩定的保本收益，並提升公司的資金運用效率。統一企業表示，該投資並不涉及任何關係人交易，並且不會影響公司的營運資金狀況。此次交易的決策過程遵循市場利率進行比價，顯示出公司在金融投資上的謹慎態度。

廣告 廣告

這一動作不僅反映了統一企業對大陸市場的重視，也顯示出其在理財產品上的積極布局，未來將可能對公司的整體財務狀況產生正面影響。

延伸閱讀

羅智先：環境充滿不確定 統一多角化布局3箭齊發

美公布大陸軍力報告！「武統台灣4方案」曝光

連日轟美對台軍售 陸外交部：無論賣多少武器都擋不了中國統一