統一企業推動非籠飼雞蛋產業發展 主打通過國家雙認證安心好蛋
▲統一企業元氣御選與動福牧場攜手推動非籠飼雞蛋市場，經嚴謹蛋品挑選、洗選製程與食安把關。（記者李嘉祥攝）
蛋品幾乎是每日飲食中不可或缺的重要食材，台灣消費者每年平均使用300顆雞蛋，然而，面對近年蛋價波動、品質參差不齊與食安疑慮，消費者選擇蛋品的標準與期望也日益提高，開始重視品質認證、食安控管機制、雞蛋來源可追溯性、以及雞隻飼養環境友善性；統一企業秉持臺灣食品大廠專業性與頂規食安監控推出通過CAS、TAP國家雙驗證的元氣御選友善動福鮮蛋，主打優質、新鮮、安心，提供消費者更多選擇。
動物福利不只是養雞方式的改變，更代表企業對土地、動物與消費者的責任，據農業部與動保團體統計，目前全臺動福雞蛋包含豐富籠、平飼與放牧等方式雖尚未普及，但零售通路非籠飼雞蛋比例已顯著提升，更有大型通路提出未來將全面轉型為只販售非籠飼雞蛋企業理念，顯現整體雞蛋市場環境對提升動物福利、雞隻友善生活環境及蛋品品質的支持，將成為推動市場轉型一大力量。
統一企業順應趨勢推出動福蛋，不僅在品質與安全上領先，更在飼養方式與永續責任上展現決心，以元氣御選動福白蛋與非籠飼褐蛋實踐不同型態的動物福利飼養，守護母雞福祉，也期望成為推動台灣動福蛋市場升級的重要力量，陪伴消費者共同實踐更友善的飲食選擇。
統一企業表示，元氣御選不僅通過國家雙驗證，並堅持三大承諾，第一是每顆雞蛋來源牧場皆採用天然穀物+草本菁華的飼料全素配方飼養，以科學調控營養比例孕育出醇厚濃郁的鮮味，第二是要求每顆雞蛋需來自黃金60週的產蛋週齡，且設定雞蛋出廠鮮度需達到HU值80以上的頂規，第三是嚴控洗選流程及設立高標準的食安管控機制，每年需歷經沙門氏菌、戴奧辛、藥物殘留等超過260項以上的檢驗把關，並通過CAS、TAP國家雙驗證，確保雞蛋品質與安全性，包裝並選用RPET蛋盒，落實ESG環境、社會、治理責任。
統一企業強調，為在食品安全與品質管理上不斷突破，以高度社會責任推動蛋品市場朝向友善環境、永續透明的方向前進，元氣御選從飼料、飼養、檢驗、洗選、包裝到物流，全程高規格管控，目前已於全台小七、家樂福門市上架，各通路也推出OPENPOiNT贈點及送贈品等優惠活動，讓更多家庭輕鬆選購兼具安全、安心與動物福利理念的優質好蛋。
