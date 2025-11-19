統一企業收購台灣家樂福最終302億成交！ 國內量販四強鼎立成形

家樂福分店示意圖。 圖：截自Google Ma

[Newtalk新聞] 統一企業（1216）收購台灣家樂福已交割逾兩年，如今最終價格揭曉。周二（18日），統一企業及統一超商（2912）同步發布重訊，台灣家樂福案之最終交易價金為 9.7 億美元（約新台幣 302.3 億元），較原先預估金額少了約新台幣 10 億元。

統一集團在 2023 年 6 月 30 日買下家福公司（台灣家樂福），由統一企業和統一超商分別回購 49.5%、10.5% 股份，並公告當時交易價金為 10.02 億美元（約新台幣 311.64 億元），該金額比前一年（2022 年）之簽約價金 290 億元增加 21 億元。

歷經核算程序後，周二公告，依股份買賣契約確認，最終價金約 8 億美元及 1.69 億美元，合計約 9.7 億美元，較原先少了約 3,200 萬美元。這也代表國內量販業版圖正式進入「四強鼎立」時代，包括 3 家本土商統一、全聯、愛買，以及美商好市多（Costco）。

截至今年九月，家樂福在台灣共有 307 間分店，包含 65 間量販店和 242 間超市。以量販店規模來看，家樂福仍為全台量販業者之首。在此併購案完成後，統一可說成為台灣超商、最大量販市場，第二大超市零售集團。

近期，家樂福傳出分店關閉潮，像是經營 21 年的台中青海店，周二宣布，因租約到期將營業至 12 月 22 日晚間 23:00，包括竹北店、北投店在內，家樂福一年內已關閉 5 間門市。另外，旗下頂級超市品牌 Mia C'bon 台北天母店、台北安和店也在 11 月 30 日熄燈。未來統一集團的資源挹注後，後續的拓點規劃，仍有待觀察。

今（19）日，統一股價平盤開出，報 75 元；統一超小跌 0.63%，報 235 元。

