統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」第十年 邀眾人體驗威尼斯浪漫氛圍

▲統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」邁入第十年，透過點燈活動揭開序幕，民眾見證13米高聖誕樹和周邊浪漫燈區點亮。（記者李嘉祥翻攝）

統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」邁入第10年，今年以「威尼斯」為主題城市呈現浪漫水都獨特魅力，與DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以及統一集團各通路共創聖誕經典；為感謝消費者10年來共同分享與參與，統一企業集團也推出「10年有愛，10倍分享」活動，11月14日起至23日期間於統一集團指定通路消費點數10倍贈，有機會獲得20萬元購物金及飯店住宿機會。

統一企業集團表示，今年愛．Sharing將帶領大家前往義大利水都「威尼斯」，將著名的水上地標、絢麗宮殿與獨特工藝結合，如華麗狂歡的面具節、淒美的嘆息橋、優雅的貢多拉船、璀璨的慕拉諾島玻璃製品以及色彩繽紛的布拉諾島，綻放威尼斯的光影之美，也分享聖誕浪漫與幸福。

今年聖誕主樹Purple Wish靈感來自於威尼斯著名的嘉年華面具節、聖馬可廣場的歌德式柱體與四季協奏曲的美妙樂章，動態的設計結合威尼斯的浪漫與華麗，展現城市豐富的人文之美；「愛．Sharing」點燈活動於14日傍晚揭開序幕，邀約民眾共同見證13米高聖誕樹和周邊浪漫燈區點亮，再欣賞Purple Wish主題燈光秀與雪兒秀展演；另也邀請金曲才子韋禮安和人氣男團Ozone分別在台北時代百貨及高雄夢時代獻唱。

統一企業集團指出，除聖誕主樹外，也規劃多項主題裝置，展現聖誕節與威尼斯獨有的特色。台北時代百貨夢廣場從大步梯開始就充滿了粼粼波光，廣場上的威尼斯總督宮、香氛花園與日落時分乘坐貢多拉船享受唯美的情定威尼斯；DREAM PLAZA旁興雅路上，橋與流光之城以尖塔橋、洛沃橋、麥稈橋為靈感，象徵永恆的愛情；高雄夢時代則有威尼斯大運河與著名的里阿爾托橋，營造河岸浪漫造景，並將邀請各式表演者共襄盛舉，一起體驗屬於愛的聖誕佳節。