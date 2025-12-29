統一企業集團新市物流園區啟用 斥資百億元打造南台灣智慧物流新樞紐

統一企業集團新市物流園區舉行謝土暨開幕啟用儀式，目前已有多加入流公司進駐，打造南台灣智慧物流新樞紐。（記者李嘉祥翻攝）

統一企業集團「新市物流園區」12月29日舉行謝土暨開幕啟用典禮，該園區基地土地為統一企業自有，面積約2.59萬坪，第一期工程已完工，總樓地板面積約達5萬坪，整體投資金額含土地高達100億元，主要建物包括地下一層至地上九層之物流中心大樓，以及地下一層至地上六層的物流營運總部大樓。

新市物流園區為統一企業集團首座24小時營運且結合常溫、低溫（冷藏、冷凍）等多溫層的智慧物流園區，全面導入智慧物流與自動化設備，提升整體物流作業效率與服務品質：目前進駐園區集團物流公司與關係企業包含捷盟行銷（常溫物流）、統昶行銷（冷鏈物流）、大智通文化行銷（EC物流）、統一速達（宅配服務）、捷盛運輸（多溫層配送）、統一精工（物流車專用加油站）及統流開發(物流園區之開發興建與營運管理)，形成完整的一站式物流服務體系。

園區建築外觀以具現代感的大鵬展翅造型屋頂太陽能板支撐架為特色，南、北側各設置一座巨型車塔，可供最大35噸物流車輛行駛，並採多樓層碼頭設計，各式物流車輛可直接抵達各樓層進行裝卸作業，並建置AS/RS自動倉儲系統、自動導引車（AGV）等多項自動化與智慧化設備。

在園區管理方面亦導入塔台式車輛管理系統，透過車輛管理APP即時通知物流車輛進出園區，並結合AI影像辨識系統與電子告示牌系統，有效提升交通調度效率與安全性，確保園區內外交通順暢；在永續發展方面，園區屋頂太陽能板每年可發電約232萬度，並可取得2320張再生能源憑證，不僅可折抵企業用電需求，更具體展現企業落實綠能發展、善盡社會責任與環境永續的承諾。

統一企業表示，除集團物流關係企業，園區亦對外開放物流業者進駐，憑藉鄰近南部科學園區地利優勢，具備吸引科技產業與專業物流業者群聚發展潛力：日本NX集團在台投資成立的子公司「NX臺灣國際物流」亦於園區內設立台南NEXT11倉庫，結合全球物流服務網絡提供南部地區客戶國際化物流服務。

統一企業指出，該集團於全台北、中、南等地陸續規劃百億元等級的複合式大型物流園區，新市物流園區為首座完成興建並正式營運的計畫案，自2026年起將陸續啟用第二座台中港物流園區、第三座桃園民豐物流園區預計於2028年啟用，第四座投資金額最高達235億元的桃園航空城物流園區則預計於2029年正式啟用，持續強化全台物流佈局。