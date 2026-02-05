統一企業集團連續三年進口空運玫瑰花，以璀璨花禮迎接浪漫西洋情人節。（記者李嘉祥攝）

今年2月14日西洋情人節恰逢農曆春節假期首日，為滿足民眾採買花禮需求，統一企業集團連續第三年引進7萬支進口空運玫瑰花，並以「純粹而經典的愛」為概念設計2026年西洋情人節精緻花盒，於9大品牌通路同步限量登場，同時推出滿額贈與優惠活動，歡迎有情人把握機會以鮮花表心意。

統一企業集團表示，每逢重要時刻，集團都會精選最能代表心意的鮮花花禮，陪伴民眾將源於內心的愛和祝福送到最重要的人手中；今年西洋情人節花盒設計以「純粹而經典的愛」為主題，經典紅、深邃黑與優雅金作為主軸，整體呈現經典而不流於俗套，以紅玫瑰傳達真摯、熱烈且不隨時間改變的情感。

統一企業集團指出，限量「進口空運玫瑰花」自12日起至14日於7-ELEVEN指定門市浪漫登場，可同享巧克力禮盒加價購優惠，即日起可直接到門市先預訂、情人節前夕取貨，併買花禮與巧克力甜蜜加分；OPENPOINT行動隨時取則於9日至14日同步推出情人節活動，歡迎大聲說愛分享轉贈一起甜蜜蜜，讓浪漫心意於西洋情人節優雅綻放。