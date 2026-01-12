統一企業2025年營收創新高 朝7000億元關卡挺進

（中央社記者何秀玲台北12日電）統一企業公布2025年12月營收新台幣523.1億元，年增1.69%，創同期新高；統一向中央社記者表示，主要受惠於食品本業、轉投資金雞母統一超、統一中控皆有成長所致。

統一企業2025年全年營收為6728.6億元，年增2.32%，創下歷年新高；統一企業董事長羅智先曾表示，家樂福併入集團後，集團營收很容易就達到新台幣6000億元，真正下一個里程碑是7000億元大關。

統一超今天發出新聞稿指出，2025年12月營收305.17億元，年增4.71%，創同期新高，轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一資訊、統一百華同步成長，持續挹注營收表現。

統一超2025年營收首度突破3500億元，為3507.3億元，年增3.79%，創歷年新高。統一超表示，結合集團多元生活品牌，深耕會員經濟、開發話題新品與強化數位布局等，營運績效穩定成長。

店數方面，統一超2025年底法說會曾指出，截至2025年9月底全台已達到7186家門市，統一超今天向中央社記者表示，截至2025年12月底實體門市店數已超過7200家。

展望1月營運，統一超指出，春禮年貨採辦需求逐漸升溫，台灣7-ELEVEN掌握線上線下整合門市年節禮盒專區、實體預購誌與i預購、i划算平台推出年菜預購、水果禮盒與各式年貨等上千種商品，也推出上百款開運新年福袋；同時推出話題新品，因應冬季保暖、新春開運、尾牙旺季、聚會送禮等多元商機，開發話題商品，持續推升營運向上。

全家便利商店12月營收96.7億元，年增9.8%，受惠於持續展店、溫降需求、雙12、耶誕節和及跨年節令等商機，創單月史上第3高；2025年全年營收1100.4億元，年增4.7%，創歷年新高，也是全家首度突破1100億元。

其中店數方面，截至2025年12月31日止，全家表示，總店舖數達4470家，與2024年同期4316店相比，淨增加154家。

展望1月營運，全家指出，將掌握農曆年前的節令商機，陸續推出應景開運福袋、過年開運鮮食、年菜預購與走春禮盒，可望成為業績成長引擎。（編輯：張均懋）1150112