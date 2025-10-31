統一入股後首戰雙11 網家推「超速配」與千家小七合作 OPENPOINT折抵無上限

統一集團藉由入股網家擴大在電商、流通體系的佈局；而網家則藉統一補充資金、增強營運後盾。（攝影／李海琪）

雙十一購物節即將來，各家電商平台磨刀霍霍準備迎接今（114）年最後一波大檔。而PChome網家（8044）在統一入股後首次迎戰雙十一，也與7-ELEVEN合作推出「超速配」服務，並導入OPENPOINT點數折抵機制，希望能在本土電商業績陷入低迷的時刻，借力統一突出重圍。

PChome網路家庭集團執行長暨總經理張瑜珊30日於記者會上指出，今年雙11活動主軸為「優惠更有感、互動更有趣、服務更即時」，公司不僅推出最高45%回饋方案，也將配合政府普發現金政策加碼優惠，期望帶動整體買氣，在第四季衝出佳績。

廣告 廣告

統一助力！網家推北北桃「超速配」，小七點數還可1比1折抵

首先是主打 9 小時到貨的「超速配」。張瑜珊表示，PChome自10月1日推出「超速配」與「超商快速配送」2項服務，讓消費者能在最短時間內取貨，「晚上下單、隔天早上吃早餐就能拿到商品」，強調以本地電商的優勢深化線上與線下的結合。

她指出，在雙11期間使用「超速配」服務，不僅能享受最快速的物流體驗，還能於超商免費領取咖啡；她以自身經驗說明，在前晚10點半下單的商品，隔日凌晨4點就送達辦公室旁的超商，早上買早餐時即可取貨，並且還搭配OPENPOINT折抵與拍錢包8%回饋。

針對宅配人力與成本問題，張瑜珊說明，物流成本原先就不低，且過去送貨以宅配為主，還費人力，客人不在家還會額外增加時間成本；但若送到7-11超商取貨，除了能解決問題，還能讓消費者走進超商，促成雙贏局面，整體而言更有效率。

她表示，自上線以來，「超速配」服務的使用者反應良好，且用戶數持續快速成長，期望藉由雙11檔期讓更多消費者體驗與認識這項服務。目前「超速配」先瞄準訂單占比高的北北桃地區，其他區域將根據消費者回饋等其他考量，在決定是否擴張服務區域。

在會員生態圈方面，PChome除與中華電信會員合作外，現已與7-Eleven的OPENPOINT點數平台串接，讓全台超過1900萬會員可在PChome購物時直接折抵點數，1 點即折抵 1 元、無上限。

張瑜珊指出，「超速配」取貨時累積的OPENPOINT點數，也能再回PChome使用，形成循環回饋機制。他補充，不只首月綁定會員數突破 5000 人，服務上線不到一個月，也已有7成忠實會員因點數折抵提高轉換率，另有3成為新客或回流會員，顯示整體會員黏著度顯著提升。

林口倉自動化出貨達9成，對Q4買氣審慎樂觀看待

談及供應鏈與物流能量，張瑜珊表示，PChome位於林口的A7全自動化倉儲，目前出貨占比已達90%，並持續優化、增加庫容率。

她指出，雙11暖身檔期啟動後，觀察到訂單量「週對週、月對月皆呈雙位數成長」，預期正式檔期啟動後買氣將持續升溫，達到年度高峰。

今年雙11活動主軸為「優惠更有感、互動更有趣、服務更即時」，推出最高45%的回饋方案。張瑜珊強調，配合政府普發現金政策，PChome將推出加碼活動，具體內容將另行公布。

她也回應媒體關於退貨率的提問，指出PChome長期在地經營，以品牌正品保證及高品質物流為基礎，「我們的退貨率一直都很穩定」。

根據財報，今年前三季PChome為258.81億元，年減 2.54%。「我們目標是讓營收跟獲利取得平衡，」她強調，第四季是電商年度最大檔，加上普發萬元政策推升消費意願，公司對整體買氣持「審慎樂觀」態度，期待在雙11創下佳績。

(原始連結)





更多信傳媒報導

義隆電子竹北AI園區新總部上梁典禮 2027年啟用、將比隔壁緯創大樓高

風和日麗突然起火 「華固譽誠」接待中心付之一炬 附近實價登錄每坪65萬到130萬

國安高層指導無人機軍民共規 採購數比10萬架「多很多」

