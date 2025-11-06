統一入股PChome首個雙11大戰！與小七強打「超速配」盤算

電商平台PChome即將迎接統一集團入股以來，首場年度雙十一促銷大檔期，他們今年強打的，正是與該集團旗下7-Eleven合作推出的新物流服務：「超速配」。

晚上網購、早上超商取貨

不同於過往PChome主打二十四小時快速到貨的宅配服務，直接為消費者將商品配送到家；這次，超速配主打的是消費者只要在凌晨零點前下單，隔天一早九點前，就可以在7-Eleven取貨。

在momo、酷澎、甚至是蝦皮等電商業者，都同樣可以做到快速到貨的物流大戰中，這次網家確實做出了差異化。

PChome網路家庭執行長張瑜珊認為，現在台灣消費者對於幾小時內到貨的物流主張，可能已經有點麻痺，所以這次他們推出的服務，不單純只是強調速度，而是滿足過往那些有宅配速度需求，但住家沒有管理室可以代收包裹的消費族群；而且在滿足時效需求外，更大的吸引力，是比宅配送達的時間更有可預期性。

「主張了這麼久二十四小時到貨，我們終於推出一個比二十四小時效果更好、更穩定的配送服務。」她說。

不過相比於PChome，這個物流服務的推出，統一集團更是直接的受益者。

效益一：網家訂單轉小七

原先各界就預期，物流會是統一在網家這筆投資中，最有機會創造收益的領域。但如張瑜珊所說，PChome過去因長期主打二十四小時到貨，所以平台上的宅配訂單占比，明顯高於超商取貨，市場推估前者的比率至少在八成以上。

換言之，超速配推出之前，PChome能將訂單導向7-Eleven門市取貨的數量，其實很有限。現在，因為該物流服務，許多宅配訂單將可能移轉到超商，為7-Eleven物流收入帶來大進補。

物流業者估計，超商在門市包裹取貨這一段，大約可收取二十五元的物流處理費。以目前北北桃扣除偏遠地區，與非二十四小時營業門市等據點，約有一千八百家門市可以提供該物流服務計算，每家店每天只要新增十筆訂單，一年對7-Eleven帶來的營收貢獻就超過一億六千萬元。

而且在這個合作中，負責訂單理貨、出貨的，是PChome的A7物流中心，主要需要做調整的是該公司旗下車隊「網家速配」配送車次。

不同於PChome需要在達到一定服務規模後，物流成本優化效果才能顯現；7-Eleven方面則是只要使用既有門市人員和空間收貨即可，不需要新的人力、物力投入，可說是高利潤的現成生意。

更重要的是，每一次物流取貨帶入超商門市的人流，還可能創造「併買」效益。

就像PChome打出的宣傳口號：「晚上網購，早上吃早餐。」如果每一個取貨者離開門市時，手上除了領取的包裹，都還多買一套六十五元早餐組合，那一年就可以再為7-Eleven創造超過四億元的營收。

如果該服務推展順利，使用的訂單包裹量和配合的門市數量都持續增加，整體貢獻的數字還可能更高。

以該服務上線首月表現來看，張瑜珊指出，每週的使用量都在成長，且已經看到重複選用超速配的消費者，「消費者使用過後的評價其實是滿好的。」她說。

效益二：成本效率勝宅配

當然，統一這個盤算背後，網家也有機會受益。一方面，張瑜珊表示，超速配的物流成本較一般超商取貨高，但成本效率優於宅配，因此他們樂見宅配需求移轉到超速配。

雖說電商平台的物流成本主要是由各供應商負擔，但一名電商總經理表示，如果平台提供物流成本更低的選項，毛利拉高，他們就有更多資源可以投入促銷活動，活絡平台買氣，因此最終平台也會受惠。

另一方面，因為超速配主要由PChome自有的網家速配車隊負責。相較於宅配可能因為各種狀況，需要二次、三次配送，徒增物流成本；反觀超商，沒有找不到人收貨的問題，加上門市店點固定，配送據點更集中，路線更好規畫，在更有效率的配送下，有助於降低整體物流成本。

不過從PChome目前主要以林口A7物流中心為發貨點來看，在該服務要求的時限內，恐怕很難將服務拓展到中南部。

而且物流在電商扮演的始終是最後一哩路的角色，必須得先賣出商品，後續才有物流發揮的空間。因此對統一來說，如果無法幫助網家根本性翻轉營運，帶動該平台的前端交易量成長，則超速配能帶來的效益，可能只會是一時的。

對網家來說，在台灣激烈競爭的電商環境下，超速配的差異化，尚不足以扭轉戰局，該如何解決前端商品面的弱勢，仍是他們眼前迫切要解決的功課。

