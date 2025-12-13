統一全國AI法規！川普簽署行政命令 收回各州監管權

美國總統川普11日簽署了一項行政命令，旨在推翻或取代各州的AI法律，以遏制各州對AI技術的監管。此舉預計將在全美範圍內，甚至在共和黨內部引發激烈的衝突。

美國總統川普。 （資料照／《美聯社》）

《Axios》11日報導，這項行政命令的關鍵目的，是透過發起法律挑戰，並將聯邦撥款與遵守該命令掛鉤等方式，削弱州級AI法規。川普表示：「最終只會有一個贏家，很可能是美國或中國。而現在，我們（美國）正大幅領先。」他指出，企業希望在美國發展AI，但如果他們必須從50個不同的州獲得50種不同的批准，那將是「不可能」的事，並稱此舉將得到共和黨甚至可能得到民主黨的「巨大支持」。

白宮幕僚秘書沙夫（Will Scharf）指出，該命令採取了「果斷行動」，以確保AI能在全國統一的框架內運作，避免可能削弱整個產業的州級監管。該行政命令內容包括要求政府機構審查「最繁重和過度」的州級法律，轉而支持「負擔最小、統一的全國政策框架」。

儘管川普強調全國統一標準，但該行政命令仍引發共和黨內部的分歧。一些「讓美國再次偉大」（MAGA）的保守派人士和共和黨州長認為，白宮的做法過於寬泛，是以犧牲州權為代價向AI公司「讓利」。

事實上，白宮此前在國會重塑AI政策的努力已兩度受挫，儘管川普政府和科技界極力施壓，國會仍拒絕在年度國防政策法案中納入取代州法的條款。前川普顧問、MAGA的重要發言人班農（Steve Bannon）批評表示，薩克斯在立法中「兩次失敗」後，現在又在取代州法問題上「完全誤導了總統」。

