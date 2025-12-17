統一公司公告：處分三井住友銀行定存單 獲利679仟美元

統一公司（1216）於114年12月17日發布公告，代其子公司Cayman President Holdings Ltd. 處分一項理財產品，該產品為由三井住友銀行（雪梨）發行的定存單，交易總金額達3000萬美元。根據公告，該交易的實施日期為114年12月17日，並且此次處分並不涉及董事會的核決。

根據財務長陳國煇的說明，這筆交易的利息收入達679仟美元，並且交付條件為一次性支付，無其他契約限制條款。此次交易的決策依據為市場利率，並經公司核定權限辦理，顯示出統一公司在理財產品管理上的專業性。

值得注意的是，該交易的對象三井住友銀行（雪梨）與統一公司並無關係人關係，這進一步確保了交易的透明度和合規性。此外，此次處分的固定收益投資並未涉及任何經紀人或經紀費用，顯示出公司在資金運用上的高效率。

根據統一公司最近的財務報表，該筆交易占公司總資產的20.07%，並占歸屬於母公司業主之權益的42.13%。目前，公司在營運資金方面的數據顯示為負20,339,701仟元。

