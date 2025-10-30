統一助陣！PChome使出洪荒之力 催生新Baby「超速配」

電商迎來全年重頭戲雙11，網家PChome今日舉行記者會。

統一集團投資網路家庭PChome並成為單一最大法人股東後，各界都在看統一的電商版圖要如何集結資源做出綜效。而今（30）日出席自家雙11記者會的PChome執行長張瑜珊也透露，剛推出一個月的新服務「超速配」挑戰9小時到貨，就是結合統一和網家雙方資源而出的新Baby，提供消費者另一種物流體驗，她也不諱言，精算下的配送成本較一般宅配更爲便宜。

談到新Baby「超速配」，張瑜珊說明，「從內部數據來看，網購族群多偏好晚上下單，完成下單後，隔天吃早餐的時候就可以到7-11門市取件，對消費者來說很方便。」同時，免運門檻也降到從一般宅配得滿490元降至到7-11門市取貨滿350元即可。

另一方面，「超速配」也為PChome解決另外一個問題，就是宅配到府的成本高，又不一定能在一大早送件，甚至很多收件地址未必有管理室代收，成為實際配送流程中的痛點，「一旦累積到一定的配送量，的確成本會較宅配便宜」張瑜珊指出。

網家PChome推出「超速配」服務，可視為統一入主後和網家催生的新Baby。

同時，雙11期間是物流接單巔峰期，PChome能運用自家車隊於凌晨4點直送至7-11門市，有助於緩解壅塞狀況，也是利用人潮與車潮的離峰時間進行配送。

不過目前「超速配」還未適用於全台，服務範圍為台北市、新北市以及桃園市，配合的7-11門市約1,800家，「推出一個月以來，每週進行檢視，下單量持續成長」張瑜珊表示。

為了孵育新Baby「超速配」和串接OPENPOINT會員系統，張瑜珊笑說，今年農曆年後動起來，內部「使出洪荒之力」。

對於真正的活動主題雙11業績目標或是全年營收能否較去年成長，張瑜珊話說的頗爲保守、多次以「會努力」回應，並期待11月普發萬元有助買氣，內部用「審慎樂觀」一語來形容今年網家對雙11的自我期待。

