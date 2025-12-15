統一台灣把台北變中國二線城市？鄭運鵬揭中國學者腦裡裝的東西

記者李鴻典／台北報導

中國持續想併吞台灣，有中國國家主席習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，近日聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，前民進黨立委鄭運鵬說，他們有這種想法並不奇怪，因為即使台北的軟硬體是中國一線城市水準，中國面子上也不能承認。

張維為9日在節目《這就是中國》中談及對台政策，他稱，宣傳、傳播統一思想時應該靈活生動一點，例如「跟台灣朋友說，統一10年左右，使台北基礎設施達到中國二線城市水平，再15年達到上海水平，這就很了不起了，接著20年達世界一流水平」。

習近平國師張維為喊「統一後10年讓台北達中國二線城市水平」。（圖／翻攝自上海電視台官方頻道YouTube）

鄭運鵬對此指出，中國學者說「統一後讓台北達到中國二線城市水準」，這句話有幾個意思，顯示他們腦袋裡面裝的東西：

1，他們認為現在的台北連中國二線城市都不如，甚至連三流城市都不如。

他們有這種想法並不奇怪，因為即使台北的軟硬體是中國一線城市水準，中國面子上也不能承認。

2，他們認為如果中國統治台灣，對台北或者任何目前台灣的私人財產是可以為所欲為的，要你拆就拆，要你搬就搬。

因為，共產主義的基本價值就是國有化，共產專制可以為了國家需要授權人民有土地等資產使用權，但是隨時可收回。

鄭運鵬進一步表示，北京奧運期間低端人口強制搬離；城市需要都更，官方溝通不如預期後，在牆上噴個漆就強制拆除。如果不是中國政府這樣做，怎麼可能5年10年就讓台北軟硬體升級？windows還可以自己決定不升級，共產制度由不得你。

鄭運鵬也說，「天龍台北」和「低端台北」，真的是究極的選擇！

